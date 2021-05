Advocaat van toeslagaffaire heeft nog veel vragen bij toezegging kabinet

Het kabinet schiet slachtoffers van de toeslagenaffaire te hulp door hun private schulden over te nemen die zijn ontstaan door betalingsachterstanden. Dat meldt demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer, die uitdrukkelijk om zo'n regeling had gevraagd.

Eerder was al bekend dat schulden bij de overheid werden overgenomen. De regeling geldt voor alle ouders die ook in aanmerking komen voor de compensatie van 30.000 euro die een deel van de gedupeerden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag dit voorjaar al heeft ontvangen.

Advocate Eva González Pérez uit Helmond stond verschillende ouders bij in de affaire. Ze is positief over de toezegging van Van Huffelen. Wel heeft ze nog veel vragen.