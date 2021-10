Lang lint van militaire voertuigen rijdt zaterdag door en rond Roosendaal

Een lang lint van militaire voertuigen trekt zaterdag kriskras rond en door Roosendaal om te vieren dat de stad op 30 oktober 1944 werd bevrijd door de geallieerden. Jeeps, motoren, vrachtwagens en zelfs militaire vliegtuigen ondersteunen het initiatief van een groep Roosendaalse jongeren die de herdenking van de bevrijding van hun stad nieuw leven in wil blazen.

Nadat de Dutch Polar Bears zelfs landelijke aandacht kregen met hun initiatief, is de belangstelling overweldigend. "Meer dan honderd mensen met historische voertuigen uit binnen- en buitenland wilden aanhaken, maar dan wordt het wel een erg lange stoet", lacht Johan Pieters. Hij is trotse eigenaar van een originele Willy's Jeep uit de Tweede Wereldoorlog en helpt de jongeren met hun initiatief. Het aantal deelnemende militaire voertuigen is nu voor komende zaterdag beperkt tot ruim vijftig.

Want hoewel het 77 jaar geleden is; de bevrijding van Brabant leeft nog altijd. Ook onder jongeren, zo blijkt in Roosendaal. Zij zijn nu in dezelfde gemiddelde leeftijd - 23 jaar - als destijds de militairen van de Britse Polar Bear Division die de stad ontdeden van de Duitse overheersing.