Nog twee prachtige dagen, maar wel de laatste deze herfst

Het worden zonovergoten laatste dagen van de herfstvakantie. Met een temperatuur die nog bijna de twintig graden aantikt, zou je bijna de barbecue nog eens aanslingeren. Geniet ervan zo lang het kan, want het einde van die zachte herfst is in zicht.

Het is uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Normaal zitten we op een graad of 12 of 13, deze tijd van het jaar. Het is bijna november, de winter komt dichterbij. Maar daar gaan we vandaag en morgen nog niets van merken."

Nazomerweer

Het wordt nog haast nazomerweer. "De zon schijnt volop en we hebben temperaturen die je midden september verwacht. Het wordt maximaal een graad of 18 in de provincie en in de steden kan het zelfs nog wel een graadje warmer worden."

Ga er dus van genieten, drukt de meteoroloog ons op het hart. Want de kans is groot dat het de laatste mooie dagen van deze herfst zijn. "Zeker, er komt verandering aan." En dat merken we direct dit weekend al: "Op zaterdag krijgen we al een paar buien, maar op zondagmiddag en zondagavond wordt het echt behoorlijk wisselvallig. We krijgen flink wat regen van tijd tot tijd en veel wind ook."

Tien graden

En het wordt ook wat frisser. "Ik denk dat we volgende week temperaturen krijgen van krap een graad of 10. Dus ik zou er nog even van genieten, want dit kunnen zomaar de laatste echt mooie dagen zijn."