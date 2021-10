Drie keer zoveel deelscooters, parkeren blijft lastig

Het aantal deelscooters in Brabant is het afgelopen jaar verdrievoudigd: van 650 naar 1900 in totaal. Na de grote steden kiezen ook steeds meer kleinere gemeenten voor de scooters, maar het parkeren ervan blijft wel een pijnpunt. Omroep Brabant roept je op jouw ervaringen in te sturen.

Sinds deze week zijn ze ook te huur in Dongen, de felgroene scootertjes van het bedrijf GO Sharing. Ook in Loon op Zand, Waalwijk en Tilburg hebben ze het afgelopen jaar hun intrede gedaan. Maar GO Sharing is al lang niet meer de enige: naast hun 1400 scooters in Brabant rijden er ook nog 300 donkergroene scooters van Felyx en 200 opvallend wit-paarse van Check rond.

Grens bereikt

Gemeenten zijn enthousiast over het deelvervoer omdat ze een milieuvriendelijk alternatief voor de auto kunnen zijn. Al lijkt de grens bereikt voor de plaatsen die ze al hebben: in tegenstelling tot een jaar geleden zijn er geen plannen om het aanbod nog verder uit te breiden.

Helmond is een uitzondering. Daar haalde GO een jaar geleden al hun scooters van de weg en hoopt de gemeente op nieuwe partijen. "Aanbieders zijn van harte welkom! Daarbij zullen we goede afspraken moeten maken, onder andere over het stallen van voertuigen", zo laat de gemeente weten.

Verantwoordelijkheid

Want bij dat stallen gaat het nog wel eens mis, getuige de berichten en foto's op social media. De scooters worden vaak midden op het voetpad, voor voordeuren of in een kinderspeeltuin geplaatst.