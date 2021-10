Veel lof voor Anneke van Giersbergen na duetten Beste Zangers

Anneke van Giersbergen uit Sint-Michielsgestel krijg op social media veel lof voor haar optredens bij Beste Zangers op NPO1. Bij de laatste uitzending van dit seizoen zong ze een duet met Roel van Velzen en met Alides Hidding. "Ik hou niet van het zuidelijke accent maar van Anneke kan ik het hebben", luidt een van de commentaren op Twitter.

Bij De Beste Zangers moeten de artiesten nummers van anderen in een nieuw jasje steken. De voormalige zangeres van metalband The Gathering uit Oss zong met Van Velzen 'Hou van mij' van de 3JS.

Erik is megaenthousiast: "Wow, ik word hier toch effe weggeblazen door Anneke van Giersbergen. Wat een prachtige stem."

Bert heeft de bedoeling van het programma niet goed begrepen en had liever gezien dat Anneke haar eigen genre had gezongen. "Ik had gehoopt dat Anneke de wereld wat meer kennis zou laten maken met haar genre, maar in plaats daarvan duikt zij in andere genres. Jammer."