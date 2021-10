Brabant is dé pompoenprovincie van Nederland

De pompoen wordt steeds populairder. Het aantal bedrijven dat de halloweenherfstvrucht teelt, is in vier jaar tijd met bijna twintig procent gestegen. Noord-Brabant is de pompoenprovincie van het land, blijkt uit cijfers die LocalFocus opvroeg bij het CBS.

De ruimte die Nederlandse kwekers gebruiken voor het telen van pompoenen is sinds 2018 met liefst 65 procent toegenomen. Bedrijven die pompoenen in het veld hebben staan, maken hier dus steeds meer grond voor vrij.

Meeste pompoenproducenten in Brabant

Dit valt op in de regionale cijfers: in nagenoeg alle provincies steeg het aantal kwekers tussen 2018 en nu. In Brabant vind je de meeste pompoenproducenten - 85 bedrijven - gevolgd door Flevoland en Limburg. In 2018 telde Brabant nog 69 pompoenproducenten. Ook daarmee was Brabant koploper.

In Flevoland en Limburg wordt met afstand de meeste landbouwgrond gebruikt voor de oranje vrucht. Flevoland voert met 359 hectare aan 'pompoengrond' de lijst aan. In Limburg wordt op dit moment 211 hectare aan landbouwgrond voor gebruikt voor pompoenteelt. In Brabant gaat het om 130 hectare, 45 hectare meer dan in 2018. Daarmee bezet onze provincie de vijfde plaats.

Halloween

Tijdens Halloween, op 31 oktober, worden pompoenen uitgehold om hier vervolgens een lampion van te maken. De van origine Britse en Amerikaanse horrordag wint ook terrein in Nederland. In 2019 gaf zes procent van de mensen aan Halloween te gaan vieren, ontdekten LocalFocus en Kieskompas na enquête-onderzoek. In Zuid-Holland was deze groep destijds het grootst.

Het pompoenfestival in Asten trok afgelopen weekend duizenden bezoekers: