Dringend meer huizen nodig voor statushouders: 'Het kan zo niet langer'

Commissaris van de Koning Ina Adema doet voor de tweede keer een dringende oproep aan alle gemeenten: er móéten meer woningen komen voor ex-asielzoekers met een verblijfsvergunning. Sommige gemeenten zijn ermee bezig, maar het gaat volgens haar nog veel te langzaam. 'Het kan zo niet langer.'

Op 14 september gaf Adema al aan dat er aan het einde van 2021 nog 1700 huizen moeten komen. Die zijn bedoeld voor mensen die naar Nederland zijn gevlucht en hier mogen blijven wonen. Zij zijn geen asielzoekers meer en worden ook wel statushouders genoemd.

Maar zolang zij nergens vast kunnen wonen, blijven zij in een AZC. Dat is niet ideaal. Op die manier hebben zij nog steeds geen eigen huis en houden ze plekken bezet, die eigenlijk bestemd zijn voor mensen die nog geen verblijfsvergunning hebben en een plaatsje in een AZC horen te hebben.

‘’Het gaat om toekomstige bewoners van ons land’’, zegt Adema. ‘’Mensen die uiteindelijk vacatures kunnen invullen waarvoor nu niemand gevonden kan worden. Het is zo een slechte start van de integratie.’’

Adema voert nu de druk op, omdat Brabant te maken heeft met nood- en crisisopvang. Het is daarbij noodzakelijk dat er in korte tijd onderdak geregeld wordt voor een groep mensen. Dat gebeurde bijvoorbeeld op 22 oktober, toen de commissaris van de Koning binnen 48 uur honderd mensen moest onderbrengen in de provincie.