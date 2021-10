Vincent Janssen wint Concacaf Champions League met Monterrey

Ossenaar Vincent Janssen heeft met zijn Mexicaanse voetbalclub Monterrey de Concacaf Champions League gewonnen. Dit is het belangrijkste voetbaltoernooi voor clubs in Noord-Amerika, de Caraïben en Centraal-Amerika.

In Guadalupe, een voorstad van Monterrey, klopte de ploeg van Vincent Janssen Club América, eveneens uit Mexico, met 1-0. Rogelio Funes Mori maakte na ongeveer tien minuten het enige doelpunt. Hij tikte de bal bij de tweede paal in het doel. Funes Mori werd een kwartier voor tijd vervangen door Janssen.

Voor Monterrey is dit de vijfde titel in de Concacaf Champions League. Vorig jaar ging de trofee naar Tigres, eveneens een club uit Mexico.

Tottenham Hotspur, AZ en Almere

De winnaar van de Concacaf Champions League mag deelnemen aan het WK voor clubteams. Namens Europa doet ook Chelsea, de winnaar van de UEFA Champions League, begin 2022 mee aan dit toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten.

Janssen (27) voetbalt sinds de zomer van 2019 in Mexico. Hij kwam over van het Engelse Tottenham Hotspur, waar hij niet zeker was van een basisplaats. In Nederland kwam Janssen eerder uit voor AZ, waar hij uitgroeide tot international, en Almere City.

