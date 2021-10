Canadese premier Justin Trudeau bezoekt Bergen op Zoom

De Canadese premier Justin Trudeau heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Bergen op Zoom. Daar legde hij een krans bij het monument op de Canadese oorlogsbegraafplaats.

Na een bezoek aan de Ridderzaal in Den Haag eerder op de dag vertrok de premier samen met prinses Margriet naar Brabant. Op de begraafplaats volgde, na de indrukwekkende aankomst van de Canadese delegatie, een korte ceremonie. Daarin werden naast de kranslegging ook de volksliederen van beide landen gezongen. Later stond Trudeau nog stil bij verschillende graven.

Een dik half uur na aankomst verliet de premier de begraafplaats. Bij de uitgang had hij nog een kort onderonsje met burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom. "Trudeau is een bijzonder vriendelijke man, die oprechte belangstelling toonde. Vooral bij de graven zag je dat hij écht wilde weten welke verhalen erachter zitten."

Sterke banden met Canada

Trudeau begon zijn staatsbezoek vrijdag in de Ridderzaal in Den Haag. Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp heette de Canadese premier daar welkom. Volgens haar illustreert het bezoek van de Canadese premier aan het Nederlandse parlement 'de betekenisvolle en intense relatie' tussen deze twee landen.

"De banden tussen Canada en Nederland zijn altijd sterk geweest en zullen dat ook blijven. Onze vriendschap is geworteld in onze gemeenschappelijke geschiedenis en gedeelde waarden. In de jaren veertig en vijftig migreerden ruim 180.000 mensen vanuit Nederland naar Canada. Van de 34 miljoen inwoners van Canada heeft meer dan een miljoen Nederlandse voorouders. Deze familiebanden zijn ook een belangrijk onderdeel van onze hechte relatie.”

