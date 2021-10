Man (22) opgepakt voor dodelijke schietpartij in Bergen op Zoom

Foto: Christian Traets/SQ Vision. vergroot

Een 22-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij die 12 oktober plaatsvond in de Kastanjelaan in deze stad.

Bij de schietpartij kwam een 55-jarige man uit Bergen op Zoom om het leven. Drietal

Kort na de schietpartij werden drie verdachten aangehouden, maar die werden alle drie al snel vrijgelaten. De 22-jarige verdachte, die zich vrijdag bij de politie meldde, was in beeld bij het rechercheteam, maar zijn verblijfplaats was niet bekend. Hij is niet een van de eerder aangehouden mannen, laat een politiewoordvoerder weten. Zijn exacte rol bij de schietpartij wordt onderzocht. Meer aanhoudingen niet uitgesloten

De 22-jarige Bergenaar is vastgezet voor verder onderzoek en verhoor. De verdachte zit in beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. LEES OOK: Man (55) overleden na schietpartij in Bergen op Zoom

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.