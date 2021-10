Pakken uit Squid Game gaan als warme broodjes over de toonbank

Feestwinkels worden platgebeld met de vraag naar kostuums uit de populaire Netflix-serie Squid Game. Met het oog op Halloween en carnaval zijn de pakken niet aan te slepen. En dat voorspelde de eigenaren van sommige feestwinkels al.

De Koreaanse serie verscheen in september op Netflix en hield binnen no time de wereld in zijn greep. Het is nu al de meest bekeken Netflix-serie ooit.

Kinderspelletjes bekopen met de dood

De serie gaat over een groep van honderden mensen met schulden die meedoen aan een mysterieuze wedstrijd om een grote geldprijs te winnen. Die wedstrijd bestaat uit het spelen van allerlei kinderspelletjes. Maar wie een spel verliest, moet dat bekopen met de dood.

De overvallers en bewakers uit de serie dragen een rood pak met zwart masker. En precies die pakken zijn zo populair.

Astrid Hoofs heeft een feestwinkel in Den Bosch en voorspelde begin oktober al dat de pakken deze carnaval een trend zouden worden. ''We worden al gebeld of we pakken beschikbaar hebben voor Halloween'', zei ze eerder al tegen Omroep Brabant.