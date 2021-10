Veel klachten over deelscooters: 'Hij stond een week voor mijn deur'

Carin Willems had veel last van de scooters op haar stoep. vergroot

Bijna een week stond hij voor haar deur geparkeerd in Waalwijk, tot haar grote frustratie. De groene deelscooter was er door iemand achtergelaten en bleef dagenlang bij Carin Willems op de stoep staan. En hij was ook nog eens vernield. Ook in de rest van de provincie regent het klachten over deelscooters die overal worden achtergelaten, blijkt uit een rondvraag door Omroep Brabant.

Ista van Galen Geschreven door

Carin stuurde verschillende mailtjes naar de gemeente Waalwijk en het scooterbedrijf Go Sharing, maar het haalde niets uit. De scooter bleef staan en Carin moest er steeds met een grote boog omheen lopen. Een vrouw in een scootmobiel kon zelfs helemaal niet meer over de stoep. "In plaats van dat ze 'm ophaalden, heeft het bedrijf toen korting op de scooter gezet, zodat mensen 'm sneller zouden huren", vertelt de Waalwijkse. "Uiteindelijk was hij na drie dagen weg."

De scooter voor de oprit (foto: Carin Willems). vergroot

Maar daar hield het niet op voor Carin. Een dag later verscheen er weer een gifgroene scooter. "Dit keer lag hij een meter verderop, midden op de stoep. Hij was ook nog eens vernield. Dat vond ik niet zo prettig, want misschien werkt dat wel meer vandalisme in de hand."

"Het voelt een beetje alsof de gemeente zegt: Zoek het zelf maar uit."

Carin besloot dus nog een keer bij de gemeente en Go Sharing aan te kloppen. De gemeente liet weten dat het bedrijf een vergunning heeft en dat ze bij hen moet aankloppen met haar klachten. "Het voelt een beetje alsof de gemeente zegt: 'Zoek het zelf maar uit'." Carin stuurde Go Sharing vijf mails, maar ook dat mocht niet baten. "Het bedrijf zei dat ze de scooter binnen 24 uur weg zou halen. Maar 24 uur duurt bij hen blijkbaar langer dan bij mij, want hij heeft er nog een paar dagen gestaan."

De vernielde scooter midden op de stoep (foto: Carin Willems). vergroot

Donderdag was voor Carin de druppel. De scooter stond al bijna een week. "Een mevrouw in scootmobiel en met hulphond kon er niet langs. Ze vertelde dat ze er vaker last van had. Toen was ik de scooter helemaal beu. Dus ik heb hem opgetild en aan de overkant in het plantsoen gezet." Doordat Carin de scooter optilde en verplaatste, ging het alarm af. "Ik denk dat daardoor een seintje naar het bedrijf werd gestuurd. Want vanochtend kwam het bedrijf hem opeens ophalen. Het heeft zes dagen geduurd."

"Blijkbaar moeten mensen klagen om ze weggehaald te krijgen, dat is frustrerend."

Dat er scooters in de wijk staan, vindt Carin op zich geen probleem. Maar wél als ze asociaal geparkeerd zijn. "Dat maakt me wel boos. Blijkbaar moeten mensen klagen om ze weggehaald te krijgen, dat is frustrerend." Het aantal deelscooters in Brabant is het afgelopen jaar verdrievoudigd, maar het parkeren ervan blijkt voor veel mensen een pijnpunt. De scooters worden vaak midden op het voetpad, voor voordeuren of in een speeltuin gezet. Tientallen mensen lieten aan Omroep Brabant weten regelmatig last te hebben van rondslingerende deelscooters. We kregen berichten binnen van deelscooters die een parkeerplek voor auto's bezet hielden, dagenlang de ingang van een winkel blokkeerden en gedumpt waren in een kinderspeeltuin. Ervaringen

Omroep Brabant wil graag weten of jij ook overlast ervaart van deelscooters of -fietsen. Laat het ons weten door een mail met een foto van de situatie te sturen, en vermeld in ieder geval: De locatie (straatnaam en plaats)

Wanneer de foto genomen is

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.