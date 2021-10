Taakstraffen voor jongens uit Dongen en Udenhout na mishandeling fietser

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Twee minderjarige jongens uit Dongen en Udenhout hebben vrijdag door de kinderrechter in Breda een taakstraf van veertig uur in de vorm van een leerstaf opgelegd gekregen. Het duo had eind mei in Oisterwijk een 13-jarige fietser mishandeld.

De fietser was op weg van Tilburg naar huis. Toen hij over de Spoorstraat reed, zag hij bij de Burgemeester Bechtweg een groepje jongens staan. De jongens fietsten hem achterna en trapten hem tegen de grond. Ook een wielrenner die de jongeren aansprak op hun gedrag kreeg enkele klappen. De jongen uit Udenhout werd nog van een ander feit verdacht. Daarvoor kreeg hij een taakstraf in de vorm van een werkstraf van twintig uur opgelegd. LEES OOK:

Weer jongen opgepakt voor mishandeling 13-jarige fietser Fietsende jongen (13) en wielrenner (40) mishandeld door groepje jongens

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.