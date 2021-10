Caroline wordt derde in zonnerace: 'Ondanks buikgriep en ezels op de weg'

Het team bij de finish. Foto: Hans-Peter van Velthoven/Vattenfall Solar Team vergroot

Caroline Smulders uit Heesch is met haar team derde geworden bij de Solar Challenge Morocco. De 22-jarige studente technische natuurkunde werkte anderhalf jaar aan de raceauto (Nuna11) die op zonne-energie reed. "Ik ben echt heel trots op dit team. Het halve team is geveld door buikgriep, maar we hebben met z'n allen gestreden tot het einde."

De race voerde door de Sahara en werd gekenmerkt door chaotisch verkeer, zandstormen en buikgriep, waar verschillende teamleden door geveld werden. "We zijn echt van alles tegengekomen. Bergen, ezels op de weg. Vandaag hebben we nog stilgestaan voor schapen", vertelt Smulders aan Omroep Brabant. Als technicus zat ze in de mobiele werkplaats, een volgauto die direct achter de Nuna 11 reed. "Gelukkig ging alles goed en hoefde ik niet veel in actie te komen, dus ik heb het landschap kunnen bewonderen." De laatste en vijfde etappe werd vrijdag gereden. Negen van de zeventien teamleden waren zo ziek dat ze niet in staat waren om deel te nemen aan de laatste etappe. "Ik had gelukkig geen buikgriep, maar het had wel flinke invloed op de prestaties als onder meer coureurs ziek zijn. We hebben flink moeten improviseren." Toch presteerden de resterende teamleden prima, meerdere concurrenten werden vrijdag bij de laatste etappe ingehaald en even lag de ploeg zelfs op kop. Maar even later moet Nuna11 er toch aan geloven. De auto wordt aan de kant van de weg gezet om een storing te verhelpen.

"De auto had eigenlijk te veel schaduw"

"De accu was leeg en moest door de zon opgeladen worden. Sowieso was die accu wel een probleem. We hadden ons voorbereid op wedstrijden in Australië en daar rij je van noord naar zuid en heb je een vaste schaduwkant. Door corona werd dat afgelast en moesten we nu naar Marokko. Maar hier had onze auto eigenlijk te veel schaduw, gezien de zonkant en route. Omdat we pas in juli hoorden dat we naar Marokko gingen konden we de auto ook niet opnieuw ontwerpen." Machteloos moest het team vrijdag toezien hoe ze werden gepasseerd door de concurrentie. Nuna11 slaagde er niet meer in om de andere teams terug te pakken en eindigde de etappe op een derde plek.

Caroline Smulders met de zonneauto Nuna11 (foto: Jorrit Lousberg - Vattenfall Solar Team). vergroot

