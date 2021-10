112-nieuws: jongen (17) aangehouden met nepwapen, inval in huis Eindhoven

Hoe de auto van de weg af kon raken, wordt onderzocht (foto: Twitter Wis_Bart). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Jongen met nepwapen en zwaar vuurwerk aangehouden.

Automobilist zwaargewond bij botsing in Goirle.

Zwaargewonde fietser gevonden op Geldropseweg in Mierlo.

Liveblog

10.37 Treinproblemen rond Eindhoven Van en naar Eindhoven Centraal rijden tot kwart voor twaalf zaterdagochtend geen treinen, vanwege de uitloop van werkzaamheden. Er rijden stopbussen tussen Eindhoven Centraal, Eindhoven Strijp-S, Best en Boxtel. Reizigers moeten rekening houden met een halfuur vertraging.

10.28 Inval in huis in Eindhoven De politie heeft vrijdag na een maandenlang onderzoek naar drugshandel een inval gedaan in een huis in Woensel-Noord in Eindhoven. Tijdens die huiszoeking werd 94 gram hasj gevonden en spullen die gebruikt worden bij de handel in verdovende middelen. De politie kwam de verdachte op het spoor na een anonieme tip. De bewoner moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden, meldt Studio040.

08.58 Jongen heeft nepwapen op zak Een 17-jarige jongen uit Roosendaal is vrijdagmiddag aangehouden nadat bij een politiecontrole in de Gezellelaan bleek dat hij een nepwapen op zak had. Ook werd illegaal vuurwerk bij hem aangetroffen: zes cobra's. Het nepwapen en het vuurwerk is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor.

06.29 Automobilist zwaargewond bij botsing in Goirle Een automobilist is vrijdagnacht zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto van de Turnhoutsebaan in Goirle raakte en tegen een boom langs de weg reed. De man zou naast zijn auto zijn gevonden. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Een vrachtwagenchauffeur zag de gecrashte auto en belde de hulpdiensten (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

22.30 Auto in berm langs A58 Een automobilist is vrijdagavond van de weg raakt en in de berm beland langs de A58 bij Etten-Leur. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld. Hoe de auto van de weg af kon raken, wordt onderzocht (foto: Twitter Wis_Bart). vergroot

21.55 Zwaargewonde fietser in Mierlo Op de Geldropseweg in Mierlo is vrijdagavond een zwaargewonde fietser gevonden. Een scooterrijder die de man zag, waarschuwde de hulpdiensten. Vanwege de ernst van de situatie werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Wat het slachtoffer precies is overkomen is niet bekendgemaakt. Wachten op privacy instellingen... Onderzoek op het fietspad in Mierlo waar de gewonde fietser werd gevonden (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

