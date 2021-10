NAC zet stijgende lijn voort en wint in mager duel van TOP Oss

NAC heeft vrijdagavond de volle buit gepakt in de uitwedstrijd tegen TOP Oss. Het werd 1-3 in het Frans Heesen Stadion. Door de overwinning, de eerste op vreemde bodem, zet NAC de opmars op de ranglijst voort en staat nu negende in de eerste divisie. TOP Oss blijft achttiende.

Na het succes van afgelopen dinsdag in het bekertoernooi, NAC won na strafschoppen van VVV, was het zaak voor de Bredase ploeg (14e) om dat in Oss een succesvol vervolg te geven. In de competitie vallen de prestaties dit seizoen flink tegen, maar het linkerrijtje komt langzamerhand weer in beeld.

Thuisploeg Top Oss (18e) verloor afgelopen week in de beker van Fortuna Sittard en weet eigenlijk al niet eens meer wat winnen is. De laatste keer dat de ploeg van de wegens ziekte afwezige coach Bob Peeters drie punten pakte, was eind augustus.

Het was wellicht de reden dat het niet zo druk was in het Frans Heesen Stadion en het waren dan ook de 330 meegereisde NAC-supporters die de sfeer bepaalden in Oss. Ruw geschat was de NAC-aanhang een vijfde van he totale aantal toeschouwers.

Vliegende start van NAC

In een redelijk gelijk opgaande beginfase kwam NAC na zeventien minuten spelen op voorsprong. Een gestremd schot van Kaj de Rooij kwam in de zestien tegen de hand van Jan Lammers wat voor scheidsrechter Kamphuis reden was om de bal op de stip te leggen. Ralf Seuntjens faalde niet en schoot de strafschop in de linkerhoek strak binnen, 0-1. Het betekende de negende goal voor de topscorer van NAC.

Twee minuten later stond ook de 0-2 op het scorebord. Boris van Schuppen maakt een lekkere steekpass van Thom Haye keurig af door de bal langs keeper Van Meurs te schuiven. NAC hoefde zich voorlopig niet heel erg druk te maken, zo leek het.

Aansluitingstreffer voor TOP Oss

Maar niets was minder waar en er leek wat gemakzucht in de ploeg te sluipen. Top Oss ging op zoek naar het Bredase doel en was twee keer dicht bij de aansluitingstreffer. Die viel pas op slag van rust omdat TOP-spits Kay Tejan raak schoot waardoor het weer alle kanten op kon gaan.