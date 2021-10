Hoge provincieambtenaar liet zich voor tienduizenden euro's rondrijden

Voor tienduizenden euro's aan taxikosten en gebruik van dienstauto's, terwijl de hoogste ambtenaar van de provincie daar volgens zijn functieomschrijving geen recht op had. Het doet veel stof opwaaien in de provinciale politiek. De PVV eist zelfs een spoeddebat over de kwestie.

In drie jaar tijd maakte algemeen directeur Marcel van Bijnen in totaal 249 ritten met een taxi of dienstauto die niet voor hem was bedoeld. Totale kosten: 37.292,43 euro. Het Brabants Dagblad publiceert er zaterdag over na eigen onderzoek.

Spoeddebat

Het bericht valt niet goed bij de provinciale politiek. Zo willen de PVV en de SP dat Van Bijnen het geld wel helemaal terugbetaalt. "Hij had moeten weten dat dit niet kan", zegt Alexander van Hattem, de fractieleider van de PVV, tegen de krant. Die partij wil dan ook een spoeddebat met Gedeputeerde Staten over de kwestie. Aanstaande vrijdag zou dat moeten worden gehouden.

Inmiddels heeft het provinciebestuur namelijk regels opgesteld over het autogebruik van de eigen directeur. Dat zou 'terughoudend' moeten gebeuren en alleen nog mogen voor zakelijke reizen. En er komen sancties voor wanneer er over de schreef wordt gegaan. Die sancties komen er nu dus nog niet. "We zetten er een streep onder", zegt een woordvoerder van de provincie tegen de krant. Van Bijnen hoeft vooralsnog niets terug te betalen.

Geen recht op een auto

Voor SP en PVV is dat onvoldoende. Zij willen dat er regels komen waarin staat dat de algemeen directeur helemaal geen recht heeft op het gebruik van een dienstauto. Coalitiepartners GroenLinks, D66 en PvdA hebben nog geen uitgesproken reactie geformuleerd op het autogebruik van de hoogste ambtenaar. VVD en CDA zeggen allebei dat ze het goed vinden dat er nu regels op papier staan voor het gebruik van een dienstauto door de directeur.