PSV-trainer Schmidt is kritisch op zijn elftal: 'Geen perfecte wedstrijd'

PSV wist zaterdagmiddag met 5-2 te winnen van FC Twente. Na afloop was trainer Roger Schmidt blij met de overwinning maar was hij ook kritisch op zijn elftal.

“Het belangrijkste vandaag was dat we wonnen, maar het was zeker geen perfecte wedstrijd”, begon Roger Schmidt zijn perspraatje. Daarmee doelde hij onder andere op de twee tegentreffers die PSV incasseerde. “We hebben pas twee clean sheets dit seizoen, dat zijn er te weinig. Als ik naar vandaag kijk geven we achterin te veel ruimtes weg. Dat zit in ons spelsysteem, maar als we dan ook nog te makkelijk balverlies leiden kan het snel gaan.”

Volgens de trainer heeft het ook te maken met het feit dat zijn elftal niet in vorm is. “De spelers zoeken het vertrouwen, dat zie je bijvoorbeeld ook bij Joël (Drommel, red.). Hij maakt niet altijd de juiste keuzes in de opbouw terwijl dat normaal gesproken zijn sterkste punt is.” Het is volgens de Duitser duidelijk dat het verdedigend beter moet, maar kon er ook een grapje over maken. “De tweede helft hadden we een clean sheet, laat dat dan een begin zijn.” Natuurlijk waren er ook positieve punten te benoemen bij PSV. Er werd tenslotte met 5-2 gewonnen. Want waar de Eindhovenaren eerder soms nog moeite hadden met scoren, was daar zaterdagmiddag geen sprake van. Onder andere Carlos Vinícius maakte zijn eerste treffer voor PSV. “Ik ben heel blij voor Carlos. Hij is een goede speler en bovenal een fijn persoon. Maar als spits moet je op een gegeven moment doelpunten gaan maken. Je zag hoe belangrijk het voor hem was.”

"Of ik nu met de vuist op tafel moet slaan? Dat zou ik eigenlijk wel moeten doen”

Ook Yorbe Vertessen maakte indruk bij PSV. Hij schoof na afloop ook aan bij de persconferentie. Hij moet het dit seizoen vooral doen met invalbeurten maar gaf zaterdag zijn visitekaartje af. “Ik moet mij elke keer laten zien. Ik doe ook altijd mijn best. Het is fijn dat nu ik de kans krijg ook een goede wedstrijd speel. Als ik deze lijn kan vasthouden is dat alleen maar mooi. Of ik nu met de vuist op tafel moet slaan? Dat zou ik eigenlijk wel moeten doen” vertelde de bescheiden Belg met een glimlach. Al met al was iedereen tevreden bij PSV. De trainer trok dan ook de conclusie dat zijn ploeg verdiend gewonnen had. “Twente is een hele lastige tegenstander. Maar op basis van de tweede helft hebben we verdiend gewonnen. We ontwikkelen ons verder, maar de zon kan niet altijd schijnen.” LEES OOK: Spitsen Zahavi en Vinícius helpen PSV langs FC Twente in doelpuntrijk duel

