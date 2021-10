Zeearend Homer is terug: "Ik ga meteen een biefstuk voor haar ontdooien"

Topvogel Roofvogelpark in Diessen maakt zich zorgen over zeearend Homer (foto: Facebook Topvogel Roofvogelpark). vergroot

De Amerikaanse zeearend Homer is terug bij het Topvogel Roofvolgelpark in Diessen. De vogel was vermist nadat zij door een plotselinge windvlaag was weggevlogen.

Waarschijnlijk heeft ze zich al die tijd zo'n twee kilometer ten zuiden van haar thuis, bij de eerste hoge bosrand, schuilgehouden, vertelt Carel van Oirschot van het vogelpark. "Daar heb ik steeds gezocht, want ik dacht wel dat ze daar zou zijn", aldus Van Oirschot. Maar hij vond de vogel niet. Toch een tip

Tot zondagochtend, toen hij na een tip opnieuw de bosrand uitkamde en Homer zag zitten. "Ze is heel gestrest. Er waren veel ruiters en mountainbikers en dat is ze niet gewend. Er zitten ook veel kraaien en buizerds daar en die kunnen flink tekeergaan tegen een indringer. Ik denk dat ze heel blij is dat ze terug is." Dat zijn ze bij het vogelpark zéker. "Ik ga dadelijk een flinke biefstuk voor haar ontdooien en die krijgt ze vanmiddag om lekker op te peuzelen", aldus Van Oirschot. LEES OOK: https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3982081/zeearend-homer-is-vermist-ze-ziet-slecht-en-overleeft-zelfstandig-niet

