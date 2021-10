1252 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, hoogste aantal sinds juli

Het aantal coronabesmettingen kruipt steeds verder omhoog. Brabant heeft in de afgelopen 24 uur er 1252 coronabesmettingen bij. Dat is het hoogst aantal besmettingen sinds eind juli.

Sinds begin oktober stijgen de besmettingscijfers flink. 1 oktober waren er nog 140 nieuwe besmettingen, dat aantal ligt nu dus al op 1252. ''De verwachte najaarsstijging lijkt ingezet'', zei het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) halverwege de maand. En dat is een flink verschil met september. Waar toen nog optimistisch gesproken kon worden over steeds verder dalende cijfers, is het in korte tijd omgeslagen.

Snelste stijger

In Brabant stijgt het aantal besmettingen dan ook het snelst. Daar waren in de afgelopen twee kalenderweken 433 positieve tests op elke 100.000 Brabanders, een stijging van ruim 57 procent ten opzichte van de huidige kaart, die afgelopen donderdag werd vastgesteld.

Ook het weekgemiddelde neemt toe. Vorige week werden er in Brabant nog 2884 positieve tests afgenomen. Deze week lagen de weekcijfers op 5071 nieuwe besmettingen. Een stijging van 75,8 procent. Het landelijk weekgemiddelde lag afgelopen week op 7088 besmettingen per dag. Vorige week lag dat nog op 6815.