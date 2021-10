Chaotische zondag op Eindhoven Airport, Marijke op vakantie zonder bagage

De zondag op Eindhoven Airport bleef chaotisch, na een technische storing 's ochtends in de verkeerstoren. Rond halfelf 's ochtends werd weliswaar het vliegverkeer hervat, maar reizigers moesten ook 's middags nog veel geduld hebben. Marijke bijvoorbeeld, vertrok na uren wachten eindelijk naar Catania, maar zonder bagage. Wanneer die nagestuurd wordt? Geen idee.

Door technische malheur in de verkeerstoren, moesten zondagochtend meerdere vluchten worden omgeleid naar Maastricht en Rotterdam en naar het Duitse Weeze. Later op de ochtend, rond halfelf dus, was dat niet meer nodig.

Officieel is niet bekend hoe de problemen zondagochtend ontstonden, maar passagiers op een vlucht van Ibiza naar Eindhoven kregen van hun piloot te horen, dat de problemen veroorzaakt zouden zijn doordat de computer in de verkeerstoren op hol sloeg na het ingaan van de wintertijd.

Met het tackelen van de ellende in de verkeerstoren, was het voor de passagiers nog niet meteen weer koek en ei. Dat blijkt uit verschillende berichten die Omroep Brabant heeft ontvangen.

'Bagage komt donderdag'

Marijke zou om tien over halftwaalf met vlucht FR4062 naar Catania vertrekken, maar liet iets na vieren weten nog altijd met beide benen op de grond te staan. "Het vliegtuig staat nog steeds te wachten om op te stijgen... zonder bagage. Die bagage zou komen met de volgende vlucht ... donderdag 04/11!"

Op de website van Eindhoven Airport is te lezen dat het vliegtuig om kwart over vier alsnog is opgestegen. Begin van de avond arriveerde Marijke inderdaad op haar bestemming, maar zonder haar koffer. "We ontvingen zonet een sms dat de bagage nagezonden wordt met de volgende vlucht, maar geen idee wanneer dat is."



"Heel vervelend," noemt ze de situatie. Ze blijft tot zondag in Catania, en zal wellicht op zoek moeten naar nieuwe vakantiekleren.

Rachel kwam zondag terug uit Malaga en landde keurig op tijd, maar kwam naar eigen zeggen op een chaotisch Eindhoven Airport terecht. Viggo, de partij die de bagage weer bij de passagiers moet krijgen, zou het niet aankunnen deze zondag. "Zij moeten ook de trap aansluiten waarmee je uit het vliegtuig stapt. Maar daar waren geen mensen voor beschikbaar kregen we te horen. Dus daar moesten we eerst een halfuur op wachten. Aan boord werd ook verteld dat contact met Viggo amper nog mogelijk was, ook niet voor het Transavia-personeel."

'Chaos best vervelend'

Eenmaal uitgestapt, moest er nog wat meer geduld worden opgebracht. "De bagage was er toen nog niet. Uiteindelijk duurde het anderhalf uur voor we weg konden, dat zijn we niet gewend op Eindhoven Airport." Ze voegt er nog aan toe: "Het is gewoon best vervelend, vooral de chaos die er heerst. Maar we zijn lekker weer thuis!"



En het had veel erger gekund, realiseert Rachel zich: "Op Malaga werd niets gezegd over de storing vanochtend. Dus we lazen in de app van Omroep Brabant dat er problemen waren. Toen zijn we op de site van Eindhoven Airport gaan kijken en zagen we dat al die vliegtuigen uit moesten wijken. Dan denk je wel: owjee...waar moeten wij straks naartoe? Dus we hadden eigenlijk al heel veel geluk dat we in Eindhoven konden landen."

