Bijna 36.000 euro voor Toon en Maria van de Dansmarathon

35.678 euro, dat is het bedrag dat Dansmarathon-koppel Toon en Maria uit Lierop zondagavond kreeg overhandigd, na een succesvolle crowdfuncingsactie. Tegen Hart van Nederland zegt een dolgelukkige Maria: "Ik heb geen woorden meer, het is gewoon te gek."

Tijdens het omstreden, veelbesproken SBS-programma De Dansmarathon dansten zestigers Toon en Maria twee weken geleden de benen onder het lijf vandaan, ruim vijftig uur lang. Maar ze wonnen net niet en de hoofdprijs van 100.000 euro ging dan ook aan hun neus voorbij.

Dat geld wilden ze besteden aan de Zorgtuin in Someren, waar hun zoon Richard al ruim twintig jaar werkt. Samen met andere cliënten helpt hij daar onder andere met de planten, als dagbesteding, ieder op z'n eigen niveau. "Hij mag er zijn zoals hij is, en dat is gewoon geweldig", zei Maria eerder tegen Omroep Brabant.

Eerder werd al duidelijk dat er hoe dan ook een smak geld hun kant op zou komen, want crowdfundingsacties schoten als paddenstoelen uit de grond voor het tweetal.

Toen de teller begon op te lopen, reageerden de dansers verheugd: "We hadden dit helemaal niet verwacht, ik schrik ervan", zegt Maria ietwat beduusd. "In eerste instantie ging het om 3000 euro en dat was al prachtig", vult Toon aan. "Het is onvoorstelbaar, we zijn iedereen heel dankbaar."



En zondag was daar dus bijna 36.000 euro. Toon zegt dan ook lachend in de camera van SBS: "We hebben een dikke tweede prijs." Maria wijst hem, ook lachend, terecht: "Nou, een eerste."

Ook goed om te weten, de zestigers hebben het dansen niet afgezworen na de slopende marathon. Desgevraagd deden ze ook deze zondag weer een dansje.

Eerder sprak Omroep Brabant Toon en Maria over de crowdfunding en de Dansmarathon.