Uniek en ingrijpend: 200 paters uit Asten opnieuw begraven

Ruim tweehonderd paters uit Asten worden komend voorjaar opnieuw begraven. Het klooster waarbij ze nu begraven liggen, krijgt een nieuwe bestemming. De overleden paters horen in het dorp, zo vindt de huidige generatie kloostergangers. Zij namen dan ook een uniek en ingrijpend besluit. "Dit is het laatste wat we nog voor onze broeders kunnen doen", zegt pater Rein van Langen (87).

In het klooster aan de Wilhelminastraat in Asten zaten in de begindagen de jonge aanstormende priesters. In de jaren '60 keerden de eersten terug van missies in het buitenland en werd het klooster een rustoord. "Er werden hier wel zeventien talen gesproken", zegt pater Piet Schellens (90).

"Wie gaat het straks verzorgen?"

Paters Rein en Piet wonen nu in Teteringen. Het klooster in Asten staat inmiddels leeg. "Eigenlijk staat het huis er vervallen bij", zegt pater Schellens. "Je had het in de gloriedagen moeten zien. Toen waren we hier wel met honderd mensen. Op het laatst nog maar met veertien man." Rein: "We besloten te verkopen. Je wilt goede zorg garanderen voor de broeders die steeds ouder worden en negentigers moeten geen grote huizen meer hoeven te verkopen." Maar wat te doen met de graven vlak achter het klooster? "Tot 2038 zouden ze hier zeker kunnen blijven", zegt Leo van Bussel, coördinator van de herbegraving. "Maar de paters wilden zelf een goede plek zoeken. Want wat komt hier straks? Liggen ze dan nog wel goed? En wie gaat het straks verzorgen?"

"We hopen de paters zo recht te doen."

En dus ging Leo van Bussel samen met de paters aan de slag. De ruim tweehonderd graven worden opengemaakt en de broeders krijgen een nieuwe plek op het parochiekerkhof in Asten. Het wordt een verzamelgraf met een nieuw monument. "Ik denk dat er nog veel mensen komen, want de mensen hier hebben warme herinneringen aan de paters", zegt Van Bussel. "We hebben het beste met de overleden paters voor en we hopen hen zo recht te doen." De herbegrafenis gaat na de winter plaatsvinden en moet aan allerlei strenge regels voldoen. "Alles wordt hier helemaal afgegrendeld", zegt Van Bussel. "Er mag geen bezoek bij en het moet in korte tijd gebeuren. Dus niet de ene week iemand herbegraven en twee weken later de ander."

"Wij hebben ons werk hier gedaan."

Van Bussel denkt dat er meer kloosters in Brabant zijn die geconfronteerd zullen worden met een verkoop van het klooster en het kerkhof. "Tenzij de graven natuurlijk op een plek liggen die niet in de weg ligt, maar ik denk dat veel kloosters ook met deze beslissing te maken krijgen." Rein van Langen en Piet Schellens hebben er vrede mee. "De namen van onze broeders blijven gewoon voortbestaan", zegt Rein. "De paters blijven in Asten op deze manier."

