Geen oktoberzege, maar wel zesde plek voor Willem II: 'Druk is er altijd'

Als je naar de ranglijst kijkt, staat Willem II op een hele mooie zesde plaats. Dat de club daar nog staat is opvallend, na de resultaten in oktober. Het was een slechte maand voor de Tilburgse club, met geen enkele overwinning.

De trainer weet ook dat een zege op Sparta zorgt dat de blik omhoog gericht kan zijn, terwijl bij een nederlaag de grote middenmoot in beeld komt. "Dus gaan we voor de winst komend weekend", zegt Grim.

Al wil trainer Fred Grim niets weten van druk. “Normale druk is er toch altijd? Ik zie dat dus sowieso niet zo.” Voor hem is het na een mindere serie niet anders qua druk. “Daarvoor hebben we heel veel gewonnen, zijn we dat vergeten ofzo?”

De laatste overwinning van Willem II was eind september thuis tegen PSV. Daarna volgde in de Eredivisie twee nederlagen en twee gelijke spelen, vier competitiewedstrijden zonder zege dus. De druk om dan weer een keer te winnen neemt toe, ook in Tilburg na een seizoen waarin het tegen degradatie vocht en vaker langere periodes niet wist te winnen. Winst tegen Sparta komende zaterdag zou zeer welkom zijn.

De 5-1 nederlaag tegen FC Utrecht was een pijnlijke, qua uitslag dan vooral. Gezien het spel was zo'n grote verliespartij niet direct te verwachten. Daardoor is Grim ook niet in mineur na de laatste wedstrijd. "Of je verliest met 3-1 of 5-1 , dat maakt qua punten niet uit”, zegt de oefenmeester, die vervolgens meteen de vergelijking maakt tussen de nederlaag in de Galgenwaard en de bekeruitschakeling tegen RKC, een paar dagen eerder. “Ik wilde graag een reactie zien na afgelopen donderdag. Qua voetbal, beleving, strijd, passie. Noem maar op. Die reactie heb ik gezien. Ik heb ook genoeg aanknopingspunten gezien om verder te gaan.”

“Ik heb meer moeite met de wedstrijd van afgelopen donderdag, dan de nederlaag tegen FC Utrecht”, vervolgt Grim. “We hebben gewoon weer goed voetbal laten zien. We hadden echt iets voor elkaar over. Alleen we missen een stukje zakelijkheid, volwassenheid en efficiëntie ten opzichte van Utrecht. Die stap moeten we maken.”