Henk Krol stapt uit B&B vanwege prostitutie, eigenaar gaat hem niet missen

Betaalde seks, de politie voor de deur vanwege een pooier en het hele terrein vol lachgasballonnen. Henk Krol heeft zijn handen afgetrokken van de Bed and Breakfast in Best, waar hij nog niet zo lang geleden enthousiast zijn naam aan verbond. De eigenaar van de B&B reageert op Krol's lezing vol schandalen met de woorden: "Áls je met Henk samenwerkt kom je in zijn fantasiewereld terecht."

Een half jaar geleden begon de voormalige-politicus met zijn B&B in de bossen van Best. ‘’Dat deed ik niet voor de centen, maar ik wilde graag leuk met mensen omgaan na mijn bewogen politieke carrière’’, aldus Henk Krol (71). Maar het avontuur is dus alweer ten einde. Het begon al met financiële perikelen. ‘’De eigenaar van het pand, Toon van Genugten, wilde dat ik 12.000 euro per maand ging betalen. Dat was onhaalbaar voor mij’’, blikt Krol terug. ‘’Daar werd sportief op gereageerd. Hij ging de boel exploiteren, ik verbond mijn naam eraan en ging voor het ontbijt zorgen en de gasten ontvangen. En dat voor duizend euro per maand. Een fooitje.’’

''Elk uur kwam er een andere man langs om seks te hebben.’’

Henk Krol vertelt dat hij al snel merkte dat het goedkoopste van het goedkoopste personeel werd aangenomen. ‘’Ze spreken de Nederlandse taal niet en het ging al snel niet zoals ik wilde. Zo heeft de jonge portier een lachgasfeestje toegestaan. Toen ik de volgende dag aankwam lag het hele terrein vol ballonnen en binnen lag het vol gasflessen. Dat moeten we niet willen en al helemaal niet voor de andere gasten.’’ Maar in de nacht van 22 op 23 oktober werd het nog erger. ‘’Ik word die nacht gebeld dat er politie voor de deur staat. Een meisje heeft de politie gebeld omdat ze misbruikt werd.’’ Volgens Krol had een Portugese portier een loverboy met een meisje binnen gelaten. ‘’Ze hadden niet vooraf gereserveerd. De portier dacht: fijn, dan hebben we 120 euro extra inkomsten vanavond. Maar al snel werd duidelijk dat het ging om een pooier. Elk uur kwam er een andere man langs om seks te hebben.’’ Het was de druppel voor Henk Krol. ‘’Ik kan mijn naam hier niet langer aan verbinden. Straks staat overal te lezen dat ik een bordeel run in de bossen van Best.’’

''Het is een ééndagsondernemer die zijn fantasie niet ziet uitkomen.''

Het verhaal van eigenaar Toon van Genugten is heel anders: ‘’Henk heeft aangegeven dat het te zwaar voor hem werd vanwege zijn gezondheid. Achteraf hoor ik inderdaad ook allemaal verhalen.’’ Die verhalen zijn niet allemaal onderdeel van de 'fantasiewereld' van Krol. Seksafspraken zijn er inderdaad gemaakt in zijn B&B, erkent Van Genugten. ‘’Maar dat is buiten onze schuld en dat gebeurt helaas op meer plekken. Dat Henk nu de schuld geeft aan het personeel kan echt niet. Wij hebben juist duur en kundig personeel. Ze hebben ook voor hem gewerkt, waarom zegt hij dit nu?’’ De ondernemer is helemaal klaar met Krol. ‘’Het is een ééndagsondernemer die zijn fantasie niet ziet uitkomen. De rijkste mensen zouden hier komen, ook Mark Rutte. Dat is allemaal niet gebeurd. En dat viel hem tegen.’’ Boos is Van Genugten niet. ‘’Je weet als je met Henk samenwerkt dat je in zijn turbulente leven en fantasiewereld terecht komt.’’

‘’Ik wens Henk heel veel succes. Wij gaan onze zaak verder verbeteren zonder die praatjesmaker.’’

Ondertussen is er bij de politie aangifte gedaan vanwege de loverboypraktijken, vertellen zowel Krol als Van Genugten. Volgens Krol zijn medewerkers al als getuigen oproepen door de politie. Na een week overleggen en roepen dat hij zou stoppen werd zondag een knoop doorgehakt. Henk Krol stapt uit de B&B in Best. ‘’Alles met mijn naam wordt weggehaald en ze gaan verder onder hun oude naam. Ik ben er kapot van, maar de maat was gewoon vol.’’ Klaar met het runnen van een bed en breakfast is hij echter nog niet. ‘’Ik ga iets anders zoeken. Maar dat ga ik helemaal zelf runnen, ik ga niet meer samenwerken.’’ ‘’Ik wens Henk heel veel succes. Wij gaan onze zaak verder verbeteren zonder die praatjesmaker’’, sluit Toon van Genugten af. Kijk in de video hieronder hoe Henk Krol een rondleiding gaf in zijn B&B toen die net open was:

