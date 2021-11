Man (20) bekent bommen bij Poolse supermarkten te hebben gelegd

Schade na de aanslag op een Poolse supermarkt in Tilburg (foto: Jack Brekelmans). vergroot

Een van de verdachten in de zaak rond de bomaanslagen op Poolse supermarkten heeft maandag bekend dat hij maanden geleden bommen bij de vestigingen geplaatst heeft. Het gaat om de 20-jarige Hyron A.. Hij zou bommen hebben geplaatst bij een supermarkt in Tilburg, maar ook bij twee supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk.

A. zegt die opdracht te hebben uitgevoerd in ruil voor geld , meldt NH Nieuws. "Er werd contact met mij gelegd. Ik wilde geld verdienen, maar dat heb ik nooit gehad", sprak A. tijdens een tussentijdse zitting maandag. Van wie hij de opdracht kreeg zegt hij niet. Bekentenis

A. is de eerste arrestant in de zaak die heeft bekend. In de omvangrijke zaak heeft het Openbaar Ministerie inmiddels vijf verdachten op de korrel. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de verdenkingen tegen de verdachten niet hetzelfde. Wel bestaat er tussen alle zaken een overlap. De officier van justitie zei dat alles erop wijst 'dat sprake is van een organisatie'. Explosies

In december en januari waren er zware explosies bij Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther, Tilburg, Aalsmeer en twee keer in Beverwijk. Deze veroorzaakten veel schade en gevaar voor de omgeving. Bij de aanslagen werden geïmproviseerde explosieven gebruikt. In juni werd voor de derde keer een explosief gevonden bij de Poolse supermarkt in Beverwijk. LEES OOK: Aanslagen op Poolse supermarkten voor de eigenaren nog steeds een raadsel

