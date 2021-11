Bewoners azc zorgen opnieuw voor overlast in centrum Maarheeze

Het azc in Budel (beeld: Omroep Brabant). vergroot

Winkeldiefstallen, intimidatie en heling van fietsen. De afgelopen dagen was het volgens de gemeente Cranendonck opnieuw raak in het centrum van Maarheeze. De gemeente heeft het maandag over een 'opvallend aantal incidenten' waarbij bewoners van het azc Cranendonck in Budel betrokken waren.

Dankzij snel optreden van winkeliers en de politie konden meerdere verdachten worden aangehouden. De zaken liggen nu bij het Openbaar Ministerie, geeft de gemeente aan. Zij beslist over strafvervolging. Ook neemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) volgens de gemeente maatregelen tegen de verdachten. Ze worden waar mogelijk overgeplaatst naar een opvanglocatie in Hoogeveen. Een zogenoemde Handhaving en Toezichtlocatie (HTL-locatie). Op die locatie is het regime strenger. Gebiedsverboden

Burgemeester Roland van Kessel heeft tegen de verdachten van winkeldiestallen gebiedsverboden opgelegd voor het centrum van Maarheeze. Om de overlast in het winkelcentrum van Maarheeze zoveel mogelijk te voorkomen zet het COA de komende weken straatcoaches in. Deze coaches spreken ook Arabisch en spreken potentiële overlastgevers aan. De coaches hebben inmiddels kennisgemaakt met de winkeliers. De overlast door asielzoekers in Maarheeze is niet nieuw. In mei nog werden er buurtpreventieteams in het leven geroepen om de overlast tegen te gaan. LEES OOK: Geen knokploeg maar buurtpreventie moet Budel en Maarheeze veiliger maken

