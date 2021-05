Geen knokploeg maar buurtpreventie moet Budel en Maarheeze veiliger maken

Controle bij fietsen door het buurtpreventieteam in Maarheeze (foto: Omroep Brabant). vergroot

De spanningen liepen vorig jaar zo hoog op in Budel, dat inwoners een knokploeg wilden vormen. Dat plan werd al snel in de kiem gesmoord. Buurtpreventieteams houden vanaf nu een oogje in het zeil in Budel en Maarheeze. Woensdagavond werden de teams gepresenteerd.

Gewapend met fluoriderende hesjes en een oplettende blik, lopen de teams door het centrum van de twee dorpen. Fanatiek wordt gespeurd naar open ramen, fietsen die niet op slot staan, of andere ‘uitnodigingen’ aan criminelen.

"Dinsdag is nog een Porsche gestolen."

“Het gevoel van veiligheid is nog laag bij veel mensen. Zo is er dinsdag nog een Porsche gestolen”, vertelt Harm van Leuken, coördinator van het Budelse team. “Dat gevoel willen we graag verbeteren.”

In 2019 was er een flinke inbraakgolf. Bovendien leidde de diefstal van fietsen eind vorig jaar tot veel onrust in de gemeente Cranendonck. Zo erg dat burgemeester Roland van Kessel zelfs een oproep deed om het recht niet in eigen hand te nemen.

Er waren namelijk geluiden dat inwoners knokploegen wilden gaan inzetten. "Die signalen waren heel erg serieus", herinnert Harm zich. De bewoners die het heft in eigen hand wilden nemen, linkten deze fietsendiefstallen aan het asielzoekerscentrum in Budel.

"Burgerwacht klinkt toch een beetje agressief."

Een groep mildere inwoners kwam daarop met een ander initiatief: een burgerwacht. Later werd de naam ‘burgerwacht’ veranderd in buurtpreventieteam. Harm: “Burgerwacht klinkt toch een beetje agressief. We willen juist wegblijven van de knokploegen-sfeer.” Na trainingen gaan die buurtpreventieteams nu, maanden later, echt van start. Ze gaan dagelijks patrouilleren.

In totaal zijn er woensdagavond twee van die teams gepresenteerd. Voor het team Maarheeze zijn acht vrijwilligers gevonden, voor het team in Budel ruim tien. De teams moeten het gevoel van veiligheid in de buurt vergroten.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Cranendonck betekent de presentatie van de teams niet dat het aantal incidenten of de onrust in de gemeente stijgt. “Het aantal incidenten is zelfs beduidend lager geworden. De problemen rondom het asielzoekerscentrum spelen nauwelijks meer.”

Volgens een politiewoordvoerder nemen de criminaliteitscijfers in de gemeente Cranendonck over het algemeen af dit jaar. Dat kan ook door corona komen. Er is wel een lichte stijging in het aantal woninginbraken te zien.

