Vier gestolen fietsen gevonden in het azc in Budel en waarschijnlijk niet door de asielzoekers gejat

Bij een grote controle van het asielzoekerscentrum in Budel woensdag zijn vier gestolen fietsen gevonden. Dat laat de politie desgevraagd weten. Van twee van die fietsen blijkt dat ze al in 2016 gestolen zijn en dat de mensen die de fietsen nu in het bezit hadden, waarschijnlijk niet de dieven waren.

Woensdag liet de gemeente weten dat er op hun verzoek een grote controle bij het asielzoekerscentrum was gehouden, omdat er volgens buurtbewoners veel fietsen gestolen zouden zijn.

Dat leidde tot veel onrust in de gemeente Cranendonck. Zo erg dat burgemeester Roland van Kessel zelfs een oproep deed om het recht niet in eigen hand te nemen. Want er zijn geluiden dat inwoners knokploegen willen gaan inzetten. Andere burgers komen met het initiatief van een burgerwacht. Die gaat binnenkort elke dag door de kernen van de gemeente patrouilleren.

Veegactie

De controle van woensdagmiddag was een zogenoemde ‘veegactie’ vertelt Robert Ploeg van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Negen medewerkers van het COA en twaalf politieagenten voerden de actie uit. ‘’We hebben alle kamers doorzocht en alle fietsen gecontroleerd.’’

Vier fietsen zijn er dus in totaal in beslag genomen. De politie zegt dat in ieder geval twee van die fietsen al vier jaar geleden als gestolen werden geregistreerd en dat de huidige bezitters ze waarschijnlijk 'te goeder trouw' hebben gekregen. Ze hebben ze dus niet zelf gestolen. De herkomst van de twee andere fietsen wordt nog onderzocht.

'Geen aanleiding dat bewoners azc verantwoordelijk zijn voor diefstallen'

Er worden vaker controles gehouden in het azc, maar op verzoek van de burgemeester van de gemeente Cranendonck heeft de politie nu zo’n controle wat eerder uitgevoerd dan gepland. Dat was omdat buurtbewoners dachten dat er fietsen gestolen werden door asielzoekers.

Ploeg vindt het vervelend dat er met een vinger naar het azc wordt gewezen. "Laat ik voorop stellen dat ik het vervelend vind dat er fietsen gestolen worden in Budel, maar ik zie nu geen aanleiding dat de bewoners van het azc verantwoordelijk zijn voor de fietsendiefstallen van de laatste tijd.’’

