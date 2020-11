Inwoners van Budel zijn stelende asielzoekers zat en dreigen recht in eigen hand te nemen

Peter Looymans is klaar met de diefstallen. vergroot

De diefstal van fietsen leidt tot veel onrust in de gemeente Cranendonck. Zo erg dat de burgemeester zelfs een oproep doet om het recht niet in eigen hand te nemen. Want er zijn geluiden dat inwoners knokploegen willen gaan inzetten. Andere burgers komen daarom met het initiatief van een burgerwacht. Die gaat binnenkort elke dag door de dorpen patrouilleren.

Peter Looymans is er klaar mee. De fiets van zijn zoontje van elf werd gestolen. “We hebben een paar maanden geleden een grote fiets voor ‘m gekocht, voor de middelbare school. Ik heb aangifte gedaan en een foto op Facebook gezet. Drie mensen gaven hetzelfde signalement van een asielzoeker in blauw trainingspak en slippers aan. Ik vind het verschrikkelijk. Het zijn spullen waar wij hard voor gewerkt hebben. Het was een dure fiets. We zitten nu bij een appgroep waar veel mensen hun verhaal doen. De afgelopen weken stonden er vijftig berichten over fietsen die gestolen zijn. Winkeldiefstal. Kleding die is gestolen. Ik vind dat niet goed.”

De laatste weken krijgt Buurtpreventie Cranendonck bijna elke dag een melding van een gestolen fiets. "Op sommige dagen zelfs drie keer per dag. We krijgen heel veel signalen van buurtbewoners die verdachte personen zien wandelen'', vertelt voorzitter Harm van Leuken van de buurtpreventie.

Of elke diefstal gelinkt kan worden aan het asielzoekerscentrum in het dorp, weet Van Leuken niet zeker. ''Maar er zijn wel aanwijzingen dat het hier vandaan komt. Er zijn inwoners met de politie naar het azc gegaan om, met succes, hun eigen fiets terug te halen."

Van Leuken komt nu met een burgerwacht. Al dertig mensen willen meehelpen om het dorp veiliger te maken. Binnenkort gaan ze 's avonds en overdag patrouilleren.

De buurtwacht is er klaar voor:

Heterdaad

Ketenmarinier Jur Verbeek erkent dat er de afgelopen tijd vaker fietsen zijn gestolen. Cijfers heeft hij niet. En ook de politie zegt nog geen cijfers te hebben over de afgelopen weken. Afgelopen vrijdag was Verbeek nog 'getuige' van een heterdaad. ''Een mevrouw meldde zich bij ons kantoor in Maarheeze met het verhaal dat haar fiets was gestolen. Een paar minuten later zag ze drie gasten met haar fiets. We zijn er als een speer achteraan gereden en de politie heeft ze kunnen oppakken. Het bleken inderdaad drie gasten van het azc te zijn.''

Ketenmarinier Verbeek, die een belangrijke rol speelt in de strijd tegen overlast door asielzoekers en contact houdt met verschillende partijen, wil strengere maatregelen. ''We gaan er nog dichter bovenop zitten. Ook wil ik afspraken gaan maken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of we asielzoekers beter in de gaten kunnen houden.''

Knokploegen

Sinds een aantal weken zijn er dankzij extra geld van het Rijk al nieuwe maatregelen genomen. Zo staan er meer bewakers aan de poort van het azc in Budel en lopen er in het winkelcentrum van Maarheeze twee extra beveiligers rond om een oogje in het zeil te houden.

Voor de buurtpreventie gaan die maatregelen nog niet ver genoeg. ''Inwoners zijn de overlast spuugzat. We krijgen signalen dat er knokploegen geformeerd gaan worden. Mensen willen het heft in eigen hand gaan nemen'', waarschuwt Van Leuken. ''Ze zijn heel erg teleurgesteld in de maatregelen van het COA, de ketenmanier en de gemeente. Volgens hen werken de maatregelen niet. Wij als buurtpreventie zijn bang dat er een hetze tegen asielzoekers gaat komen, met veel geweld. En dat willen wij absoluut niet.''

De ketenmarinier zit niet op de komst van een buurtwacht te wachten. ''Dan gaan mensen zelf ingrijpen en dat wil ik absoluut niet hebben. Je moet direct de politie bellen, die doen hun stinkende best.''

123 fietsen

Vader Peter zou het liefst naar het asielzoekerscentrum gaan om de fiets te zoeken, maar dat mag niet. “Dat doet mij best wel wat. Ik heb acht uur bij de ingang staan posten in de hoop de fiets te zien. Ik heb fietsen gezien die meer dan vierhonderd euro kosten. Ik heb er 123 geteld. Beveiligers hebben het over asielzoekers die zonder fiets weggaan en met fiets terugkomen.”

Burgemeester Roland van Kessel belde met vader Peter. Om zijn verhaal te horen. “Het doet mij heel veel. Ik ben zelf ook vader. Deze week willen we nog het terrein opgaan om de fietsen te controleren en om te kijken of we gestolen fietsen terug kunnen vinden. Alle maatregelen die ik als burgemeester kan inzetten, zet ik in. Het is geen knop waar ik aan kan draaien waarmee de overlast morgen weg is, maar we doen als gemeente heel erg veel. Je blijft van andermans spullen af.”

