Twee mannen stelen allerlei gereedschappen bij restaurant, wie herkent ze?

Wie herkent de twee mannen die afgelopen juli inbraken in een restaurant in Oirschot? Om daar achter te komen, brengt Bureau Brabant de daders maandagavond herkenbaar in beeld.

Op dinsdagavond 20 juli braken twee mannen in bij restaurant AYCE aan de Spoordonkseweg. Dat gebeurde om iets over halftien 's avonds. Ze vernielden de bewakingscamera, maar het systeem had alsnog wat beelden opgeslagen.

Op die beelden is te zien dat er eerst een man met een stevig postuur, opgeschoren haar en een baardje naar binnen loopt. Vervolgens komt een tweede man met een zaklamp naar binnen. Hij is wat langer dan de eerste, heeft een tenger postuur en draagt een pet. Ze hebben allebei donkere kleren aan.

Gestolen gereedschap

De mannen hebben spullen gestolen 'die je niet echt verwacht in een restaurant', aldus de politie. Ze namen alleen gereedschap mee. Het gaat om verschillende accugereedschappen van het merk Makita. Opvallend aan het gereedschap is dat er de initialen HK met een soldeerbout in zijn gegraveerd. "Het zou kunnen dat ze die te koop hebben aangeboden. Let daarop bij online aankopen", waarschuwt de politie.

"Dit zal niet de eerste keer zijn dat gestolen spullen ergens online worden aangeboden. Let daar goed op als je iets online. Zeker als een deal te mooi blijkt om waar te zijn. Vaak is dat dan ook zo."

Aan mensen die de daders herkennen, wordt gevraagd dit te melden bij de politie.