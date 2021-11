Verplichte coronapas in zwembaden: De Schelp verwacht uitzondering zwemles

Het duurde even, maar maandag lekte dan toch weer uit op welke coronamaatregelen het kabinet aanstuurt. Dinsdagavond worden de aanscherpingen tijdens een persconferentie officieel bekendgemaakt. Naar verwachting wordt de coronapas op meer plekken verplicht, zo ook in zwembaden. De vraag is of dat consequenties gaat hebben voor kinderen van ongevaccineerde ouders.

De QR-code moet je in veel zwembaden nu alleen laten zien als je wat wilt drinken aan de bar. Dat geldt ook voor zwembad De Schelp in Bergen op Zoom. Manager Walter van Krieken vindt het verplaatsen van de controle van het cafetaria naar de ingang niet zo’n groot probleem. ‘’Leuk is anders, maar als het daarbij blijft, kunnen we ermee leven. Als we dan al onze bezoekers kunnen blijven ontvangen, is het te doen.’’

Toch is er wel een punt van zorg. Want hoe zit het met ongevaccineerde ouders die hun kind naar zwemles komen brengen? Die zouden zich dan voor elke zwemles moeten laten testen. ‘’Kunnen ouders dan niet meer mee naar binnen om hun kinderen om te kleden?’’

Uitzondering

De overkoepelende zwembranche is bang dat ouders hierdoor de zwemles van hun kind uitstellen of ermee stoppen. Dat is qua veiligheid niet goed, zeggen ze. ''Ik ga er vanuit dat als de QR-regel inderdaad wordt ingevoerd er een uitzondering gemaakt wordt voor de zwemlessen.''

Ook de 1,5-meterregel is een heikel punt. Van terugkeer daarvan lijkt geen sprake, maar Van krieken is er niet helemaal gerust op. ‘’Dan komen we weer met maximale aantallen te zitten. We kunnen hier normaal in onze drie losse zwembaden in totaal achthonderd mensen kwijt. Die zwembaden zijn goed van elkaar afgesloten, maar iedereen komt binnen in dezelfde hal en kleed zich om in dezelfde ruimte. Als daar de 1,5-meterregel weer gaat gelden, gaan we van honderden naar tientallen bezoekers.’’

De aangekondigde persconferentie is dinsdagavond 2 november.

