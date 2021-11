De rijkste van Brabant heeft 3,5 miljard euro, is 37 jaar en komt uit Breda

De jaarlijkse lijst der rijken van zakenblad Quote presenteert een nieuwe rijkste Brabander. Het is Mollie-oprichter Adriaan Mol (37) uit Breda. Met een vermogen van 3,5 miljard euro noteert hij een zesde plek in de lijst die maandagavond werd gepresenteerd. Hij stoot daarmee Karel van Eerd van Jumbo van de troon als de rijkste van onze provincie.

Van Eerd heeft volgens Quote een vermogen van 2,7 miljard en zakt hiermee van plek 4 in de lijst naar plek 9.

De nieuwe rijkste Brabander, Adriaan Mol, is de man achter Mollie Payments dat online betalingen verwerkt voor webshops en andere organisaties. Dat plek 6 in de lijst der rijken het eindstation voor hem is, verwacht Tom Wouda, chef Quote 500, niet. Hij ziet in de Bredanaar de opvolger van lijstaanvoerder Charlene de Carvalho-Heineken.

Nieuwe nummer 2

De Heineken-erfgenaam blijft de lijst aanvoeren met een vermogen van 13,5 miljard. Vastgoedondernemer Remon Vos is de nieuwe nummer 2. Hij is goed voor 5,7 miljard euro. Daarmee verdringt hij Randstad-oprichter Frits Goldschmeding naar de derde plaats in de lijst. Goldschmeding heeft een vermogen van 5,6 miljard.

De rijkste Nederlanders zijn afgelopen jaar fors rijker geworden, meldt het tijdschrift dat dit jaar voor de 25e keer zijn rijkenlijst uitbrengt. De vijfhonderd rijksten van het land zagen hun totale vermogen met bijna een vijfde toenemen. Bij elkaar zijn ze goed voor een kleine 220 miljard euro.

Om in de rijkenlijst te worden opgenomen, was dit jaar een vermogen van minimaal 110 miljoen euro nodig. Vorig jaar kwam je met 15 miljoen minder al in de lijst terecht.