Netjes de maatregelen opvolgen? Dat ligt eraan hoe het kabinet het brengt

Kenny Meesters (rechts) en Marino van Zelst (links) vinden communicatie tijdens persconferenties cruciaal. vergroot

Nieuwe maatregelen waaraan we ons moeten houden, het lijkt onvermijdelijk. Dinsdagavond worden ze officieel aangekondigd, terwijl we nét weer wat vrijheid gewend zijn. Of we die maatregelen gehoorzaam op gaan volgen, ligt aan de manier waarop deze boodschap wordt verteld. Dat denken Marino van Zelst van het opgeheven Redteam en docent van Tilburg University Kenny Meesters tenminste.

Evie Hendriks Geschreven door

Dinsdagavond is er een persconferentie, waarin de vrijheid waar we net weer aan gewend zijn, waarschijnlijk weer wat wordt ingeperkt. Eerder lekte er al mogelijke maatregelen. Zoals het terugkomen van de mondkapjesplicht en de coronacheck die op meer plekken wordt ingezet. Zo zou je de QR-code moeten laten zien in sportscholen, zwembaden en doorstroomlocaties zoals dierentuinen, pretparken en musea. Ook zou thuiswerken voor de helft van de werktijd de nieuwe norm worden. Of de maatregelen die het kabinet dinsdagavond hoogstwaarschijnlijk gaat aankondigen ook voldoende zijn, vindt Marino van Zelst, infectieziektemodelleur van de Wageningen Universiteit en lid van het inmiddels opgeheven Red Team, lastig te zeggen. “Ze doen met de maatregelen nét genoeg om het virus de kop in te drukken. Zoals vorig jaar in oktober toen de cafés wat eerder dicht moesten”, geeft hij aan. “Precies genoeg om het R-getal net wat naar beneden te krijgen.”

"Zonder goede communicatie is het handhaven tegen de bierkaai."

Houden mensen zich echter niet aan de voorgestelde maatregelen dan is het effect logischerwijs minder groot dan gehoopt. Veel zal volgens van Zelst daarom afhangen van de manier waarop de boodschap vanavond gebracht wordt. Communicatie is volgens hem cruciaal. “Zonder goede communicatie ben je aan het handhaven tegen de bierkaai”, concludeert hij. Waar Van Zelst tijdens de persconferentie vooral op zal letten, is of hij uit de boodschap kan afleiden wat er in het hoofd van Rutte en De Jonge zit voor de nabije toekomst. “Op welke maatregelen ze voorsorteren wanneer de maatregelen nu niet effectief genoeg blijken te zijn”, legt hij uit. Ook Kenny Meesters, expert op gebied van crisismanagement en als docent verbonden aan Tilburg University, denkt dat het belangrijk is hoe de boodschap dinsdagavond overkomt. "De geloofwaardigheid van het kabinet komt steeds verder in gevaar als er eerst iets afgeschaft wordt en het vervolgens weer opgelegd wordt", zegt hij.

"Maak het de mensen makkelijk door duidelijk te zijn."

"Maar als Rutte en De Jonge de keuzes met goede argumenten kunnen verantwoorden, komt de boodschap alsnog over", denkt hij. "Duidelijke regels zijn daarbij wel nodig anders gaan mensen de grenzen van de regels opzoeken. Maak het de mensen makkelijk door helder te zijn." Een ander belangrijk punt in de communicatie van het kabinet moet het bieden van perspectief zijn, volgens de docent. "Ze moeten ook aangeven wat er nog wel kan. Dan kunnen mensen daar hun energie insteken", vindt hij. "Dat betekent niet dat ze niks lastigs kunnen zeggen. Wees eerlijk, we zijn geen kinderen meer. Geef aan dat het moeilijk wordt met nieuwe maatregelen, maar dat het nodig is. Dan kunnen we daarna weer een stabiele fase vieren", zegt Meesters. LEES OOK: 'Coronapas op veel meer plekken verplicht, mondkapjes weer terug'

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.