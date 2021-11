Nepbomlegger bedreigde John van den Heuvel, zou hem martelen met hakbijlen

John van den Heuvel (foto: archief). vergroot

De 43-jarige Paul S. uit Roosendaal, die in augustus werd opgepakt omdat hij een nepbom bij de ambassade van Saudi-Arabië had neergelegd, zou ook misdaadjournalist John van den Heuvel en advocaat Inez Weski zwaar hebben bedreigd. De verdachte moet zich bij de rechtbank in Breda verantwoorden. Dinsdag was daar de eerste inleidende zitting.

S. had op 4 augustus een rugzak, een munitiekist en een heksenmasker neergelegd bij de ambassade. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleken er geen explosieven in te zitten. Eerder, in mei, zou de man een bericht aan Van den Heuvel hebben gestuurd. Daarin kondigde hij aan dat hij hem zou martelen met hakbijlen. De misdaadjournalist wordt al jaren zwaar beveiligd vanwege ernstige bedreigingen. Ook zou de man advocate Inez Weski hebben bedreigd. "Weski moet uitkijken naar haar begrafenis", schreef hij onder meer. Voorlopig niet vrij

S. had kort zelf het woord bij de rechtbank. Hij verwees onder meer naar de moord op journalist Jamal Khashoggi. De Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman is daaraan gelinkt. Op het Facebookaccount van de verdachte staan sinds mei allerlei bedreigingen naar MBS, de initialen van de kroonprins. De verdachte wordt nog onderzocht door gedragsdeskundigen. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om de man zijn proces in vrijheid te laten afwachten. "Er is geen aanleiding te denken dat mijn cliënt de daad bij het woord voegt." De rechtbank laat de man echter niet vrij voor de gedragsdeskundigen hun rapport af hebben.

