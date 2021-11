Eerste opzeggingen bij sportschool al binnen nu verplichte coronapas dreigt

Naar de sportschool zonder coronapas zit er hoogstwaarschijnlijk vanaf vrijdag niet meer in. Verwacht wordt dat het demissionaire kabinet dinsdagavond tijdens de persconferentie aankondigt dat de inmiddels bekende en omstreden qr-code op meer plaatsen verplicht wordt. Meteen nadat dit nieuws maandag uitlekte, kreeg Gemmy Schellekens, eigenaar van drie sportscholen in Boxtel, Den Bosch en Rosmalen de eerste dertig opzeggingen al binnen.

De coronapas is dinsdag sowieso het gesprek van de dag bij haar in de sportschool. “Vreselijk”, vindt Schellekens het. “We hebben onze leden nog niet eens massaal terug en nu krijgen we hier weer mee te maken. Zo komen we er nooit bovenop.”

Ze geeft direct aan te begrijpen dat er iets moet gebeuren om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. “Maar als het zo doorgaat, kan ik wel opdoeken. En dat geldt niet alleen voor mij.”