Ex-kampioenen voorspellen: Herlings 'gewoon' wereldkampioen motorcross

De ontknoping in het wereldkampioenschap motorcross is uitzonderlijk spannend. Met nog twee wedstrijden te gaan is Jeffrey Herlings uit Oploo, ondanks pechgevallen dit seizoen, nog volop in de race om zijn vijfde wereldtitel in de wacht te slepen. Ex-rivalen, tevens wereldkampioenen, John van den Berk en Dave Strijbos blikken vooruit op de bepalende races in het Italiaanse Mantova.

Eind jaren 80 voeren de twee een flinke strijd om de wereldtitel in de 125cc-klasse. Op zijn Cagiva-motor wint Strijbos in 1986, Yamaha-rijder Van den Berk pakt een jaar later de titel. "We reden toen telkens op een en twee", denkt Van den Berk terug aan die periode. "De spanning was niet te beschrijven." Nog spannender is de ontknoping in 1988: Strijbos en de Fransman Jean-Michel Bayle hebben voor aanvang van de allerlaatste manche evenveel punten. Bayle blijkt de sterkste in Zwitserland en grijpt WK-winst, Strijbos baalt.

In 2021, 33 jaar later, kent het WK motorcross opnieuw een ongekende apotheose. Met nog twee Grand Prixs te gaan is Herlings derde in de MXGP-tussenstand, slechts twee punten achter de Sloveen Tim Gajser en drie punten achter leider Romain Febvre uit Frankrijk. "Niet normaal, hè?", reageert Van den Berk op het minieme verschil in het klassement. "Het mag telkens zo zijn dat ze ongeveer gelijk uitkomen. Dat is ongeveer nog nooit gebeurd." De 27-jarige Herlings kent een seizoen met zowel hoogte- als dieptepunten, want de motorcrosser kwam dit jaar in vier manches niet tot scoren. Drie daarvan kwamen door een schouderbreuk die hij opliep in Oss, toen Kawasaki-rijder Ivo Monticelli bovenop Herlings landde. Daardoor miste de Brabander ook de daaropvolgende Grand Prix in Tsjechië. Daarin zit meteen het grote verschil met Febvre en Gajser, die in alle 32 tot nu toe verreden manches tot scoren kwamen.

Vijf wedstrijden na Tsjechië greep The Bullet weer de koppositie in de WK-tussenstand, maar pech en valpartijen zorgden ervoor dat zijn twee naaste rivalen weer langszij kwamen en de ontknoping alleen maar spannender werd.

"Het is een echte pitbull."

Toch denken Strijbos en Van den Berk dat de KTM-rijder aan het langste eind trekt en zijn vijfde wereldtitel pakt. “Hij gaat ervoor en geeft nooit op. Het is een echte pitbull”, zegt Van den Berk, die schoonzoon Brian Bogers uit Eindhoven begeleidt in het MXGP-circus. “Ik vind dat hij het echt verdient. Nu moet het geluk alleen zijn kant weer eens opvallen.” Strijbos tipt Herlings vanwege zijn karakter en snelheid. “Hij heeft al zoveel ervaring, dus verwacht ik niet dat zenuwen meespelen. Want dat gaat de snelheid bepalen.” De baan in Mantova, waar Herlings tijdens de Motorcross der Naties overduidelijk de sterkste was, is volgens Van den Berk ook in het voordeel van de Brabander. “Voor mijn gevoel kan niemand daar Jeffrey verslaan”, wijst hij naar de harde zandbaan in Italië.

"Een klein foutje kan hard afgestraft worden."

“En je moet ook een beetje mazzel hebben”, benadrukt Strijbos. "Maar als alles normaal verloopt, moet Herlings de titel pakken. Hij moet wel attent blijven, want een klein foutje kan hard afgestraft worden.” Herlings staat zondag aan de start van de GP van Lombardije. Op woensdag is de slotrace op dezelfde baan en weten we of hij voor de vijfde keer wereldkampioen motorcross is.

