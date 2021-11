Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Directeur Dennis werkt het liefst met oudere werknemers: ‘Ze zijn flexibel’

Oudere werknemers traag, niet flexibel of vaker ziek? Directeur Dennis Schoormans wil er niets van weten. Het overgrote deel van de mensen die voor hem werken in zijn zonweringenfabriek Schlappi in Tilburg is vijftig plus. En daar is hij hartstikke blij mee. Zo blij, dat hij andere ondernemers wil overtuigen ook vaker voor wat ouder personeel te kiezen.

Trots geeft Schoormans een rondleiding op de werkvloer: “Hier hebben we Hans, hij is 51. En daar: Richard, recent vijftig geworden, he? 52 alweer? Sorry!” Van de dertien medewerkers zijn er negen ouder dan 45. Oudere werknemers. Die zijn toch langzamer? Schoormans: “Sneller is niet altijd beter. In ons bedrijf gaat het om nauwkeurig werken. Een oudere voelt zich verantwoordelijker. Snelheid? Ik heb liever dat ze iets moois willen maken.”

“Ik hoef nooit te vragen of iemand wil overwerken.”

Maar ouderen zijn toch veel vaker ziek? “Juist niet. Als bij ons iemand ziek is, is hij écht ziek. En ik merk dat ze heel snel terug op de rit zijn.” Oké. Maar jongeren zijn flexibeler, toch? “Ik vind het allemaal van die open deuren”, protesteert Schoormans. “Ik ga er echt niet in mee. Tuurlijk, ze hebben ouwelullendagen, zoals we dat hier noemen. En ze zijn misschien iets duurder, maar ze zijn super flexibel. Ik hoef nooit de vraag te stellen: jongens, gaan we overwerken? Ze zijn betrokken, ze zeggen uit zichzelf dat ze op zaterdag komen werken.” Het is duidelijk: hier spreekt een ambassadeur voor de oudere werknemer. Sinds een tijdje helpt Schoormans de gemeente Tilburg om ook bij collega-ondernemers de vooroordelen tegen personeel op leeftijd weg te nemen.

"Langer thuis zitten geeft knauw aan zelfvertrouwen."

Maatregelen om oudere werkzoekenden te helpen zijn hard nodig. Van alle Brabantse werklozen die vorig jaar in de WW zaten, was 42 procent ouder dan vijftig. Dit jaar is dat zelf bijna de helft: 49 procent, blijkt uit cijfers van het UWV. De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah wil met extra begeleiding of een zakje geld werkgevers stimuleren meer oudere werknemers in dienst te nemen: “Soms plaatsen we iemand via de Diamant-groep, zodat het bedrijf niet meteen de financiële verantwoordelijkheid heeft. Dan kunnen beide kanten proeven of het werkt.” Lahlah: “De oudere werkzoekende zit vaak langer thuis en dat geeft ook een knauw aan het zelfvertrouwen. Met coaching, cursussen en het bijspijkeren van kennis en vaardigheden willen we ze weer zelfvertrouwen geven.” Om twaalf uur 's middags lopen de medewerkers van Schoormans naar de kantine voor de pauze. Daar zie je het voordeel van de oudere werknemer het duidelijkst, vindt hij: "Ze hebben nog interesse in elkaar. Tuurlijk, ze willen ook even de socials checken. Maar daarna wordt er gewoon een boterham gegeten en gevraagd hoe het ermee is. En er wordt gelachen. Ik wil een fijne cultuur in mijn bedrijf. En daar draagt de 45-plusser aan bij."

