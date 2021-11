112-nieuws: lange file op A2 na ongeluk, RWS druk met vrachtwagenchauffeurs

05.26

Een man is dinsdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan het Mgr. Bekkersplein in Sint-Oedenrode. Daar waren op dat moment meerdere mensen aanwezig, laat de politie weten. Het slachtoffer is naar ziekenhuis gebracht. "Hij was aanspreekbaar", laat een agent weten. De identiteit van de verdachte is bekend. De politie is naar hem op zoek. De aanleiding voor de steekpartij wordt onderzocht.