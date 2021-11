Man met mes in huis ex-vrouw Tilburg, arrestatieteam valt binnen

Het winkelcentrum waar de man rondliep (beeld: Google Streetview). vergroot

Een arrestatieteam is dinsdagavond een huis in Tilburg binnengevallen. Dat meldt de politie woensdagochtend. Een man met een groot mes had zich in het huis van zijn ex-vrouw verschanst.

De politie kreeg dinsdagavond rond kwart over elf een melding over het huis in de stadsdeel Reeshof. De bewoonster hing uit een raam op de eerste verdieping. De man stond op dat moment beneden. De politie stuurde een onderhandelaar op hem af. Op het moment dat agenten voor de deur stonden, bleek dat de man een groot mes in zijn handen had. Hij luisterde niet naar de politie en weigerde het huis te verlaten. Het arrestatieteam viel binnen en de man is opgepakt. Schreeuwen

De verdachte was eerder die dag al aangehouden. Hij liep 's middags namelijk dreigend en schreeuwend rond in winkelcentrum Heyhoef. Rond halfelf 's avonds werd hij vrijgelaten. Meteen daarna ging hij naar huis van zijn ex-vrouw, waar het dus zo misging. De man zit nog altijd vast. Hij wordt verhoord door de politie. Waarom de man zich zo gedroeg is niet bekend.

