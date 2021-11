112-nieuws: Verkeersbordendief op heterdaad betrapt in Den Hout

10.09

Een arrestatieteam is dinsdagavond een huis in Tilburg binnengevallen. Dat meldt de politie woensdagochtend. Een man met een groot mes had zich in het huis van zijn ex-vrouw verschanst.

De bewoonster hing uit een raam op de eerste verdieping. De politie heeft een onderhandelaar ingezet. Toen de 50-jarige man alsnog niet wilde luisteren, greep de politie in. De man is opgepakt en zit nog vast. De man was eerder die dag al opgepakt, omdat hij schreeuwend in een winkelcentrum rondliep.

LEES OOK: Man met mes in huis ex-vrouw Tilburg, arrestatieteam valt binnen