Milieufederatie wil nieuwe mestfabriek in Tilburg tegenhouden

De Brabantse Milieufederatie (BMF) en Natuurmonumenten willen dat de provincie de vergunning intrekt voor een mestverwerkingsinstallatie op De Spinder in Tilburg. "Niemand wil een nieuwe mestfabriek in Tilburg-Noord", zegt BMF-directeur Femke Dingemans. Eerder al stuurde de gemeente Tilburg zo'n verzoek naar Den Bosch. Uit antwoorden op vragen van de SP en de Partij voor de Dieren blijkt dat het provinciebestuur er niets voor voelt om de vergunning in te trekken.

Volgens de BMF gaat de nieuwe mestverwerker straks drie keer zo veel geur uitstoten als in de vergunning staat. De initiatiefnemers voor de fabriek zouden in de vergunningaanvraag verkeerde gegevens hebben gebruikt.

"Het was toen al bekend dat die cijfers niet klopten", zegt Dingemans. In het verzoekschrift aan de provincie wordt dat 'verwijtbaar' genoemd. "En dat is een goede reden om die vergunning nu alsnog in te trekken."

Installatie voor 300.000 ton

Multinational VTTI kwam in augustus met het nieuws dat dit jaar nog begonnen zou worden met de bouw van een verwerkingsinstallatie voor 300.000 ton biomassa aan de Vloeiveldweg.

VTTI is een multinational die vooral bezig is met energieopslag, onder andere van olie in tanks. De aankondiging van VTTI kwam voor de gemeente Tilburg en voor de wijkraden in de omgeving als een grote verrassing. Maar de provincie en de initiatiefnemers voor de fabriek zijn al sinds 2012 met elkaar in gesprek.

Voor het afgeven van de vergunningen (de laatste in 2018) heeft de provincie Tilburg ook geraadpleegd. Volgens de provincie is die vergunning dan ook definitief en kan VTTI beginnen met bouwen.

Natuurgebieden

In september vroeg de Tilburgse wethouder Oscar Dusschooten de provincie al de vergunning in te trekken. Omstreeks diezelfde tijd berekende het Brabants Burgerplatform dat de nieuwe Tilburgse fabriek ongeveer drie keer zo veel stank op gaat leveren als in de vergunning staat omschreven.

Het Brabants Burgerplatform hoort bij de ondertekenaars van de brief waar ook de namen van de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten onder staan. Ook twee Tilburgse wijkraden hebben getekend.

Extra stikstof

De installatie zorgt volgens de brief voor extra stikstofneerslag in natuurgebieden om Tilburg. Dat zijn de Loonse en Drunense Duinen, de Leemkuilen, de Kampina en de Oisterwijkse Vennen. Deze Natura 2000-gebieden gaan nu al achteruit door een overmaat aan stikstof. Het is de verantwoordelijkheid van de provincie daaraan wat te doen.

Het intrekken van de vergunning voor de mestverwerker is ook daarom mogelijk. "Het is ook de simpelste oplossing. Als je deze fabriek laat bouwen, moet je andere maatregelen tegen die extra stikstof. Dan praat je al snel over veel meer kosten", zegt Dingemans.

Heikel

Mestverwerking is in Brabant een heikel onderwerp. De BMF zegt dat zulke installaties het echte probleem verdoezelen en dat het mestoverschot aangepakt moet worden door minder dieren te houden.

De provincie vindt dat Brabant in ieder geval genoeg mestverwerkers moet hebben om het Brabants mestoverschot weg te werken. In het onlangs gepubliceerde Beleidskader Landbouw en Voedsel is mestverwerking nog steeds belangrijk.

BMF en de andere partijen zijn bereid naar de rechter te stappen als de provincie de vergunning niet intrekt. "Formeel kan VVTI beginnen met bouwen", zegt Femke Dingemans. "Maar ik hoop dat de provincie hen belt om te zeggen dat dat nu even niet verstandig is."