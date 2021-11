Coronanieuws: 1263 nieuwe besmettingen in Brabant

15.28

Demissionair premier Mark Rutte noemt het "niet verstandig" om de Rijksrecherche onderzoek te laten doen naar het steevast uitlekken van de corona-maatregelen, voordat het kabinet deze heeft aangekondigd. Dit is geen goed idee "omdat we simpelweg niet beschikken over informatie over de motieven, noch over de wijze waarop de lekken plaatsvonden", zegt Rutte.

PVV-leider Geert Wilders had gevraagd om een brief van het kabinet over het lekken van de coronamaatregelen naar de pers. In zijn brief noemt Rutte het "onwenselijk" dat de plannen van het kabinet steeds op straat komen te liggen. Dit komt onder meer doordat de voorgenomen maatregelen "in zeer grote kring" worden gedeeld, vermoedt Rutte.