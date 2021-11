GGD roept op: kom niet meer naar priklocatie in Den Bosch want te druk

Het is woensdag zo druk bij de coronapriklocatie in Den Bosch waar je terecht kunt zonder afspraak, dat mensen te lang moeten wachten. De GGD Hart voor Brabant doet daarom een oproep: kom vandaag niet meer naar deze locatie.

"Het is momenteel erg druk bij onze nieuwe vaccinatielocatie in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. We vragen inwoners van Den Bosch en omgeving om vandaag niet meer te komen", zo stelt de GGD op Instagram. De priklocatie is woensdag voor het eerst open.

Een woordvoerder van de GGD zegt: "Het is ontzettend druk in Den Bosch. Dat hebben we de afgelopen tijd ook bij andere locaties gezien, waar je zonder afspraak terecht kon. Een vergelijkbare oproep hebben we ook een keer bij de Brabanthallen in Den Bosch en het Willem II-stadion in Tilburg moeten doen. De drukte van vandaag is dus niet één op één te herleiden naar de persconferentie. Er is gewoon geen peil op te trekken, de ene dag is er bijna niemand, de andere dag heel druk."

Toch stellen de meeste bezoekers van de priklocatie in Den Bosch dat ze toch hier zijn nu ongevaccineerden straks niet zomaar meer toegang krijgen tot onder meer terrassen en sportclubs. "Ik moet nu wel, anders kan ik nergens meer binnen."

