Toch een prik halen na aanscherping coronamaatregelen: 'Voel me gedwongen'

Dat de coronamaatregelen flink worden verscherpt en het QR-beleid wordt uitgebreid, is woensdagochtend overduidelijk bij de priklocatie in Den Bosch. Daar staan veel mensen die zonder afspraak en met tegenzin toch maar een prik komen halen. “Ik ben echt wel woest."

Het is enorm druk bij het prikken zonder afspraak. De priklocatie in Den Bosch heeft woensdagochtend ook nog te kampen met een technische storing. "Ze zeggen dat ik misschien wel twee uur moet wachten. Ik ga het toch doen."

Voor de vrouw uit Berlicum is het halen van een prik niet echt een vrijwillige keuze meer. "Ik ben wel echt woest en voel me echt gedwongen. Mijn vriendin heeft het aan haar nieren en kan van het vaccin ernstig ziek worden. Die neemt de prik ook niet en zal vanaf nu alles online moeten gaan doen. Dat wil ik niet. Mijn vriendin is het er niet mee eens dat ik nu het vaccin ga halen."

Een 30-jarige moeder staat ook in de wachtrij. "Deze rij houdt gewoon niet op", is haar eerste reactie. Zelf heeft ze al corona gehad, is er niet echt ziek van geworden en daarom vindt ze die prik 'onzin'.

Ze gaat voor één prik met het Janssen-vaccin. "Dan ben ik er snel vanaf en kunnen we weer verder."

Voor haar staat een ouder stel. De man is al gevaccineerd maar de vrouw niet. "Ze krijgt altijd een allergische reactie maar nu worden we gedwongen om toch het vaccin te nemen."

Een andere Bossche vrouw staat met haar dochter in de rij. Als ze halverwege is, geeft ze op. "Het is mij veel te druk. Ik maak wel een afspraak." Ze wil nu een vaccin omdat ze naar een feestje in de Brabanthallen gaat. Haar dochter vindt dat ze het vaccin maar niet moet halen. "Voor dat ene feestje kun je ook gewoon laten testen."