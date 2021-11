Coronanieuws: lichte afname aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen

10.38

Het aantal coronabesmettingen in en buiten verpleeghuizen loopt op. Toch is het heel belangrijk dat die openblijven, benadrukt Zorg en Behandeling Voor Ouderen, een zelfstandige vakgroep ouderengeneeskunde.. Het welzijn van bewoners in het verpleeghuis moet volgens ZBVO centraal staan. "De meeste mensen in verpleeghuizen zijn gevaccineerd tegen het virus en krijgen een griepprik. Zij zullen niet snel ernstig ziek worden of overlijden aan de gevolgen van her coronavirus of de griep."