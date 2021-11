Zwaargewonde fietser (65) die bij Mierlo werd gevonden is overleden

De 65-jarige fietser die vrijdagavond zwaargewond op een fietspad in Mierlo werd gevonden, is overleden. Dat laat de politie woensdag weten. Een scooterrijder vond het slachtoffer en waarschuwde de hulpdiensten.

Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen is overleden. Maandag meldde de politie nog dat de man in zorgelijke toestand in het ziekenhuis lag.

Wat er vrijdagavond precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

LEES OOK: Zwaargewonde fietser gevonden in Mierlo, onduidelijk wat er is gebeurd