Afvalplan van gemeente Boxtel gaat de prullenbak in

Het bezuinigingsplan van de gemeente Boxtel om een groot deel van de afvalbakken van straat te halen, krijgt een eervol einde: het gaat per direct de prullenbak in. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond unaniem besloten.

Bijna twee weken geleden ontstond er grote ophef in het dorp. Toen kondigde het gemeentebestuur aan dat een groot aantal prullenbakken moest verdwijnen om het armlastige Boxtel te helpen. Met de maatregel zou het eerste jaar 36.000 euro worden bezuinigd, oplopend tot 60.000 euro in de volgende jaren.

Ratten

De lokale PVDA/GroenLinks verzette zich vanaf het begin tegen dit voornemen. De politieke fractie was namelijk bang voor straten vol afval en overlast door ratten. De kosten zouden hierdoor hoger uitvallen dan de beoogde besparingen. De partij kwam daarom samen met D66 en de VVD met een motie om het plan terug te draaien.

Ongekende bezuinigingen

Fractievoorzitter Mirjam Bemelmans van PvdA/GroenLinks blijft deze donderdag bescheiden over haar binnengehaalde zege. "Het bedrag van 36.000 euro valt in het niet bij de bezuinigingen voor de komende vier jaar. We hebben het over een enorm bedrag tussen de 3,5 en 5 miljoen euro. Dat is ongekend voor Boxtel."

Volgens haar is dat ook de reden waarom amper verheugd is gereageerd op het behoud van de prullenbakken in de straten van Boxtel. "Het lijkt alsof de burgers zich machteloos voelen en murw gebeukt zijn door de bezuinigingen. Het is opvallend stil."

