Sjaaks werkbus werd leeggehaald, nu geeft hij tips om dat te voorkomen

Sjaak Quirijnen uit Gilze is het slachtoffer geworden van een inbraak in zijn werkbusje. Hij dacht zijn busje veilig in het zicht geparkeerd te hebben, maar toch wisten de dieven binnen te dringen. Sjaak geeft een aantal tips hoe je voor maar 10 euro goed beschermd bent tegen een inbraak in je bus.

Evie Hendriks Geschreven door

Hij is een van de vele slachtoffers die gereedschap is verloren door een inbraak in zijn werkbusje. In Tilburg zijn de laatste twee maanden 38 meldingen binnengekomen bij de politie van opengebroken bestelbusjes die vervolgens zijn leeggehaald.

"Ik vroeg of ze in mijn bus geschoten hadden."

Sjaak werd maandagochtend gebeld door een bedrijf in de buurt van de parkeerplaats waar zijn werkbus stond. "Ze hadden een gat in mijn bus gezien dus ik vroeg meteen of ze door mijn bus hadden geschoten", vertelt hij. "Nee, dit gat is wel iets groter", vertelden ze Sjaak aan de telefoon. En dat terwijl Sjaak al maatregelen nam om deze diefstal te voorkomen. "Ik parkeer mijn bus altijd in het licht onder de lantaarnpaal. Ook is het een drukke plek waar veel mensen langskomen", zegt Sjaak. Maar toch werd zijn bus zondagnacht leeggehaald. Toen hij na het telefoontje ging kijken, kwam hij erachter dat de dieven heel wat buit hadden gemaakt. Zo ontbraken er twee accuboren, een accu met slijptol en een paar boormachines. "Er is ook nog wat klein gereedschap weggehaald, maar dat is gewoon superduur en hard nodig. Heel vervelend", baalt Sjaak. Er is duidelijk te zien hoe de dieven te werk zijn gegaan. "Ze boren een klein gaatje in de bus en vervolgens maken ze met een knabbelschaar een groter gat", legt hij uit. "Zo hebben ze wat materiaal uit de bus kunnen pakken." Sjaak heeft nog 'geluk' dat de dieven de hendel niet wisten te vinden en dus de schuifdeur niet open kregen, want dan was alles weggehaald.

"Bijna geen geld terug van de verzekering."

Toch kan Sjaak er niet op rekenen dat hij veel geld terugkrijgt van de verzekering. "Je krijgt de dagwaarde van het gereedschap terug en als dat gereedschap ouder is dan vijf jaar krijg je bijna niks terug", zegt hij teleurgesteld. "Dit kost daarom heel veel geld." Om die reden heeft Sjaak nu een oplossing bedacht om je busje voor maar 10 euro goed te beschermen tegen deze inbraken. Deze tips vind je in de video bovenaan dit artikel. LEES OOK: Werkbusjes massaal opengebroken in Tilburg, 38 in twee maanden tijd

