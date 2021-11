GGD breidt testcapaciteit uit en zoekt nieuwe testlocaties

Nu het aantal coronabesmettingen oploopt zet de GGD alles op alles om te zorgen dat er voldoende testcapaciteit is. Daarom worden de bestaande teststraten uitgebreid en wordt ook gezocht naar nieuwe testlocaties.

"Met onze testlocaties hebben we rekening gehouden met een toename van het aantal testen in onze regio. We hebben alle straten kunnen behouden behalve de ‘drive through’ in Tilburg aan de Simon de Cockstraat", zo zegt een woordvoerder van de GGD Hart voor Brabant

"Daarvan is de huur opgezegd door de verhuurder omdat hij dit pand niet langer beschikbaar heeft. Daarom schalen we in Tilburg de locatie Ringbaan-West op en breiden we de ‘walk through’ uit op die locatie. Daarnaast zijn we op zoek naar een andere locatie in of rond Tilburg."

Overloop uit Gelderland

Ook in Cuijk, vlakbij de grens met Gelderland, is het druk. "Daar zien we een forse toename van het aantal testen omdat binnen regio Gelderland een aantal locaties zijn afgeschaald. Daarom gaan we ook daar de drive through-locatie ombouwen naar een walk through-locatie zodat we meer teststraten genereren op dezelfde locatie." De GGD bekijkt of deze locatie ook kan worden gebruikt voor coronavaccinaties, nu ouderen en kwetsbaren een boostershot krijgen.

De GGD Hart voor Brabant weet nog niet ze de boostervaccinaties precies gaat uitvoeren. "Dat bekijken we op dit moment."

Dat geldt ook voor de GGD West-Brabant. "We bekijken op dit moment hoe we dit logistiek gaan organiseren en hopen er binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven." De GGD Brabant-Zuidoost bekijkt wat nodig is.

"Begin december zijn we er klaar voor om de 80-plussers te ontvangen die als eersten hun boosterprik krijgen. Zij maken hiervoor een afspraak bij de landelijke afsprakenlijn nadat ze hun uitnodiging hebben gekregen. We zien deze nieuwe opdracht vol vertrouwen tegemoet."

Meer vaccinaties

In West-Brabant laten sinds vorige week meer mensen zich vaccineren. "Dat is gestegen ten opzichte van de weken ervoor. Het is speculeren wat de redenen zijn, maar we denken dat dit te maken heeft met het mooie weer van vorige week en de herfstvakantie." Het aantal coronatesten is ook gestegen, gelijk aan het landelijke beeld.

Ook in Zuidoost-Brabant is het drukker dan normaal. "Sinds vorige week zien we ook een lichte stijging in het aantal mensen dat zich laat vaccineren. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat de eerste vaccinatie haalt, dit zijn vooral jongeren en jongvolwassenen. Het is nog te vroeg om daar een trend in te herkennen en conclusies aan te verbinden", laat ook deze GGD in het midden of dat met de uitgelekte maatregelen van het kabinet te maken heeft.

LEES OOK: Hier kun je je laten testen op corona